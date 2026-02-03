Asociación Cibao inaugura sucursal en Puerto Plata

La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos inauguró su primera sucursal en la provincia de Puerto Plata, correspondiente a la oficina número 58 de la entidad.

La inauguración de la sucursal amplía la cobertura territorial de la institución y permitirá ofrecer sus servicios financieros en una provincia con actividad económica vinculada al comercio, los servicios y el turismo.

Durante el acto, Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de negocios, señaló que esta apertura estratégica responde al compromiso con el crecimiento sostenible de la región.

“Creemos firmemente que el acceso a servicios financieros confiables, transparentes y oportunos es un elemento clave para el desarrollo sostenible de las personas, las familias y los negocios”, indicó.

El nuevo espacio fue diseñado para brindar una oferta financiera integral que abarca tanto soluciones personales como empresariales, respaldada por procesos operativos modernos y canales de atención alineados a las necesidades actuales de los asociados y clientes.

Manuel Durán, Mileyka Brugal, Pablo Brugal y Luis Canela.Cortesia de los anfitriones.

Rebeca Meléndez, Diego Sosa y Rodali Santana.Cortesia de los anfitriones.