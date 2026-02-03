BANCA
Asociación Cibao inaugura sucursal en Puerto Plata
Coctel
- La apertura forma parte del proceso de expansión geográfica de la entidad en la región norte del país, ampliando su red de oficinas y cobertura de servicios financieros.
La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos inauguró su primera sucursal en la provincia de Puerto Plata, correspondiente a la oficina número 58 de la entidad.
La inauguración de la sucursal amplía la cobertura territorial de la institución y permitirá ofrecer sus servicios financieros en una provincia con actividad económica vinculada al comercio, los servicios y el turismo.
Durante el acto, Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de negocios, señaló que esta apertura estratégica responde al compromiso con el crecimiento sostenible de la región.
“Creemos firmemente que el acceso a servicios financieros confiables, transparentes y oportunos es un elemento clave para el desarrollo sostenible de las personas, las familias y los negocios”, indicó.
El nuevo espacio fue diseñado para brindar una oferta financiera integral que abarca tanto soluciones personales como empresariales, respaldada por procesos operativos modernos y canales de atención alineados a las necesidades actuales de los asociados y clientes.