Copa Airlines inicia sus operaciones desde Puerto Plata y Santiago

Copa Airlines, propiedad de Copa Holdings y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, inició sus operaciones en República Dominicana hacia y desde la ciudad de Puerto Plata, con esta nueva ruta y la reactivación a Santiago de los Caballeros, la Aerolínea operará cuatro destinos en República Dominicana, incluyendo a Santo Domingo y Punta Cana.

“El inicio de operaciones a Puerto Plata fortalece nuestra red en el Caribe y abre nuevas oportunidades para conectar a la región norte de República Dominicana con el resto del continente. Esta ruta aporta al desarrollo de actividades clave como el turismo y el comercio, en beneficio de las comunidades locales y los mercados que atendemos”, señaló Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Como parte del fortalecimiento de su red de rutas en República Dominicana, la empresa de aerolíneas, iniciará con tres frecuencias semanales los lunes, jueves y sábados.

Además, la compañía reactivó su ruta a Salvador de Bahía, Brasil, con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos.