La muestra “Guillo Pérez: en todos sus tiempos

a Galería de Arte Shanell presentó la exposición “Guillo Pérez: en todos sus tiempos”, una muestra que rinde homenaje al legado de uno de los maestros más trascendentales de la pintura dominicana. Permanecerá abierta al público hasta febrero de 2026.

La iniciativa se realiza en colaboración con la Galería de Arte La Colección en un esfuerzo para honrar la invaluable contribución artística de quien es considerado uno de los pilares fundamentales de las artes plásticas nacionales.

La exposición cuenta con 78 piezas entre pintura óleo sobre tela, dibujos, retablos, murales de sus distintos tiempos desde la década del 50 hasta sus últimos días.

Jean Cartagena, Laura Batista, y Patricia Alcántara.CORTESíIADE LOS ANFITRIONES

Lisandro Macarrulla observa los cuadros de Guillo Pérez.CORTESíA DE LOS ORGANIZADORES

José Horacio y Luisa Nuñoz.CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES