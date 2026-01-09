Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Exposición

La muestra “Guillo Pérez: en todos sus tiempos

Plastica 

Luis Felipe Cartagena, Pamela Martínez, Luis Arturo Cartagena, Gissel Abreu de Cartagena y José Luis Cartagena

Listín DiarioSANTO DOMINGO

a Galería de Arte Shanell presentó la exposición “Guillo Pérez: en todos sus tiempos”, una muestra que rinde homenaje al legado de uno de los maestros más trascendentales de la pintura dominicana. Permanecerá abierta al público hasta febrero de 2026.

La iniciativa se realiza en colaboración con la Galería de Arte La Colección en un esfuerzo para honrar la invaluable contribución artística de quien es considerado uno de los pilares fundamentales de las artes plásticas nacionales.

La exposición cuenta con 78 piezas entre pintura óleo sobre tela, dibujos, retablos, murales de sus distintos tiempos desde la década del 50 hasta sus últimos días.

Jean Cartagena, Laura Batista, y Patricia Alcántara.

Lisandro Macarrulla observa los cuadros de Guillo Pérez.

José Horacio y Luisa Nuñoz.

Manuel Cartagena, Paulette Cartagena y Mario Lluberes.

