Ariadna Canaán presenta colección “La isla bajo el mar”

Ariadna Canaán presentó su nueva colección de arte digital, “La isla bajo el mar”, una serie de galería, que invita al espectador a sumergirse en un universo donde mito, ciencia y evolución convergen.

Las obras son inspiradas en el punto más profundo del océano Atlántico a 80 km al noreste de la República Dominicana, con una profundidad de 8,605 metros, la artista construye un relato visual que mezcla datos reales con ficción poética.

La colección explora la evolución, la adaptación y el renacimiento en entornos aparentemente inaccesibles.

La artista se caracteriza por su capacidad de construir mundos conceptuales coherentes, ricos en detalles y profundamente sensibles.

