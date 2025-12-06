Línea de recibo en ceremonias: principios esenciales

En materia de protocolo, existe un principio universalmente aceptado: todo invitado debe ser recibido. Esta norma, recogida en manuales como el Ceremonial de Estado y Protocolo de República Dominicana y en guías internacionales como el ‘Diplomatic Protocol Guide’, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, subraya que el recibimiento es un acto de cortesía institucional que confirma jerarquías, reconoce presencias y marca el tono del evento.

Dependiendo del carácter del acto, la recepción estará a cargo de la máxima autoridad de la entidad anfitriona, de la persona de mayor rango dentro del departamento organizador o de un representante designado. La elección siempre deberá estar alineada con la categoría del invitado y con la naturaleza de la ceremonia.

Un vistazo histórico

La práctica de recibir formalmente a los invitados tiene profundas raíces históricas vinculadas a la organización del poder, la etiqueta cortesana y el simbolismo de la jerarquía.

En los siglos XVII y XVIII, especialmente durante el reinado de Luis XIV de Francia, la etiqueta cortesana se convirtió en una herramienta política. Recibir a un visitante en la corte de Versalles era un acto cuidadosamente estructurado, donde la posición física, la distancia mantenida y el orden de saludo comunicaban poder, rango y alianzas. Diversos tratados de ceremonial de la época, como los recopilados por la ‘Bibliothèque nationale de France’, muestran cómo estos rituales evolucionaron hacia fórmulas más sistematizadas.

Con la profesionalización del servicio diplomático en el siglo XIX —particularmente tras el Congreso de Viena de 1815— se estandarizaron normas de precedencia y se establecieron prácticas uniformes para recepciones, saludos oficiales y audiencias. La línea de recibo surge como una adaptación operativa de estas normas, permitiendo recibir de forma ordenada a misiones diplomáticas, delegaciones oficiales o visitas de Estado.

En el siglo XX, con el crecimiento de los organismos internacionales y la expansión de los actos institucionales, la línea de recibo se consolidó como una herramienta de organización ceremonial. Manuales como el ‘United Nations Protocol and Liaison Service Handbook’ y el ‘Manual de Protocolo de la Escuela Diplomática de España’ recogen principios que siguen vigentes: jerarquía, orden, claridad y respeto.

Hoy, esta práctica se utiliza no solo en actos gubernamentales, sino también en ceremonias académicas, corporativas y sociales, manteniendo su esencia: dar la bienvenida con orden, cortesía y sentido institucional.

Aspectos clave para organizar una línea de recibo

1. Ubicación estratégica

La línea debe situarse en un punto visible y ordenado, preferiblemente próximo a la entrada principal del recinto, garantizando fluidez en la llegada de los invitados. Esta práctica está alineada con las recomendaciones del Manual de Protocolo y Ceremonial de la Escuela Diplomática de España.

2. Equilibrio jerárquico

Debe existir correspondencia entre quien recibe y quien llega. Se procura evitar desbalances evidentes, conservando la armonía protocolar y el respeto institucional.

3. Orden de colocación

El anfitrión se ubica en primer lugar y, a continuación, los miembros de su equipo en orden jerárquico descendente.

Se recomienda que la línea sea reducida y funcional —idealmente no más de seis personas— para evitar demoras innecesarias. En caso de equipos amplios, se puede aplicar un sistema de rotación.

4. Presentación del equipo

Cuando el invitado saluda al anfitrión, este debe presentar a sus colaboradores más cercanos. La presentación debe ser breve, cordial y respetuosa.

5. Cónyuges

En actos oficiales —aunque tengan un componente social— los cónyuges no forman parte de la línea de recibo, salvo que su rol institucional así lo justifique. Esta norma aparece recogida en referencias como el Debrett’s Guide to Etiquette & Modern Manners.

6. Actitud protocolaria

La línea de recibo debe proyectar profesionalidad, amabilidad y orden.

El gesto esencial: una sonrisa auténtica, que contribuya a generar un ambiente.