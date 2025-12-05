Instituto Dermatológico celebra la Navidad con programa en favor de la salud infantil

El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” (IDCP), como parte de su línea de trabajo, enfocados en mejorar la salud y dignidad humana, través del programa “Abrazo Solidario”, el cual transforma la vida de niños y niñas con enfermedades dermatológicas raras y graves.

El proyecto beneficiará directamente a 24 niños y niñas diagnosticados con condiciones como Epidermólisis Ampollar (conocida como “piel de cristal”), Eritrodermia Ictiosiforme y Xeroderma Pigmentoso, además de brindar apoyo a sus familias y al personal de salud que los acompaña.

“La Navidad es tiempo de empatía, esperanza y solidaridad. Con ‘Abrazo Solidario’ buscamos ofrecer no solo tratamientos, sino también consuelo, autoestima y la certeza de que no están solos,” expresó el doctor Víctor Pou Soares, director general del instituto.

A lo largo de los años, el programa ha recibido diferentes reconocimientos que validan su impacto y relevancia social. Entre ellos figuran los aportes obtenidos mediante el premio “Brugal Cree en su Gente” (2012) y el Premio Fundación Corripio (2016), distinciones que reflejan la confianza y el respaldo del país al trabajo que realiza el centro médico.