Paradisus by Meliá con un concepto de lujo

La marca de resorts de lujo Paradisus by Meliá del grupo Meliá Hotels International, continúa revolucionando el concepto Destination Inclusive, su innovador modelo de lujo todo incluido basado en la conexión cultural, la sostenibilidad y el bienestar integral, un nuevo enfoque, que promueve experiencias personalizadas en entornos naturales y auténticos.

Al encuentro “Paradisus Provisions”, celebrado en Nueva York, fueron invitados medios de comunicación, influencers y socios estratégicos para redefinir el bienestar a su manera, a través de una experiencia sensorial inspirada en los destinos más emblemáticos de la marca.

La agenda incluyó una cena exclusiva dirigida por los chefs Leandro Díaz, de la República Dominicana, y Germán Ortega, de las Islas Canarias, ambos al frente de restaurantes Paradisus, quienes ofrecieron un menú de inspiración global con sabores de México, República Dominicana, Bali y Canarias.

En Paradisus by Meliá, el bienestar es profundamente personal y brinda a los huéspedes la libertad de conectar de manera auténtica, ya sea a través de la relajación, el descubrimiento o la inmersión cultural, explican sus ejecutivos en un material de prensa.

Los huéspedes pueden adaptar su estancia para fomentar un estilo de vida equilibrado y de bienestar, para desconectar de la rutina y volver a conectar consigo mismos mientras disfrutan de la cultura local y la belleza del entorno, detalla la nota.

Las experiencias van desde la relajación absoluta hasta una emocionante oferta de entretenimiento, tanto dentro como fuera del resort, todo ello con los cuatro pilares principales del bienestar como protagonistas: YHI Spa, que ofrece tratamientos tradicionales que incluyen hidroterapia, masajes con productos de origen local y rituales dirigidos por terapeutas expertos.