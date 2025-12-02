Fundación Hospital Dr. Robert Reid Cabral
Una tarde de alegría con valor altruista
Encuentro
- La actvividad, reunió a colaboradores, aliados, voluntarios y amigos de la Fundación.
La directiva de la Fundación Hospital Dr. Robert Reid Cabral, institución que por más de 37 años ha trabajado de manera constante en favor de la salud y el bienestar de la infancia, celebró este año su acostumbrada “Tarde de Alegría”.
El encuentro tuvo como objetivo presentar los logros alcanzados, así como motivar y recaudar fondos para continuar fortaleciendo los programas, proyectos que benefician directamente a miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, en sus 37 años de servicios.
Isabel Auffant, dijo que la actividad, reafirma el compromiso de la entidad con su misión social. “La llamamos Tarde de Alegría porque nuestro mayor deseo es que, con el apoyo de todos, estos niños y niñas puedan recobrar su disposición natural a la alegría”.