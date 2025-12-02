Una tarde de alegría con valor altruista

La directiva de la Fundación Hospital Dr. Robert Reid Cabral, institución que por más de 37 años ha trabajado de manera constante en favor de la salud y el bienestar de la infancia, celebró este año su acostumbrada “Tarde de Alegría”.

El encuentro tuvo como objetivo presentar los logros alcanzados, así como motivar y recaudar fondos para continuar fortaleciendo los programas, proyectos que benefician directamente a miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, en sus 37 años de servicios.

Isabel Auffant, dijo que la actividad, reafirma el compromiso de la entidad con su misión social. “La llamamos Tarde de Alegría porque nuestro mayor deseo es que, con el apoyo de todos, estos niños y niñas puedan recobrar su disposición natural a la alegría”.

Margaret Auffant, Fior de Pimentel y Maria Consuelo de Rodriguez.Cortesia de los anfitriones.

Margarita Mendoza, Nelly Mota, Ana Angelica Moreno y Marcy Cruz Lopez.Cortesia de los anfitriones.

Arlene Rodriguez, Josefina Flores, Noris Rojas, Rosaura Hache, Tania Hache y Sara Coen.Cortesia de los anfitriones.

Muyen Sang de Suarez, Muling Sang Ben y Pilarin Ferrus.Cortesia de los anfitriones.