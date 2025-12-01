Multinacional con nuevas tiendas en RD

OFIT, empresa multinacional líder en programas de turismo e intercambio cultural, inauguró sus nuevas tiendas ‘Headquarters’ ampliando su expansión en Latinoamérica y el Caribe.

La nueva sede central corporativa en República Dominicana junto a las oficinas regionales en Colombia y Jamaica fortalece la estructura operativa y la trascendencia de sus programas a nivel regional, para continuar brindando oportunidades de crecimiento profesional, cultural y educativo a miles de jóvenes cada año.

Modesto Reyes, presidente fundador de la empresa, expresó “Este logro reafirma el compromiso de OFIT con la excelencia, la innovación y el impacto cultural global; marca la culminación de nuestro plan estratégico a cinco años enfocado en la apertura y expansión formal de la corporación en Latinoamérica y el Caribe, replicando las mejores prácticas, estándares de calidad y el modelo operativo que han posicionado a OFIT República Dominicana como referente absoluto en programas de intercambio cultural por más de dos décadas”.

Idania Pimentel y Marlenny Peña.Cortesia de los anfitriones.

César Matos y Laura Fatule.Cortesia de los anfitriones.

Carlos Morales, Lucero Nolasco y Miguel Familia.Cortesia de los anfitriones.