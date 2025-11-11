Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las Sociales

Short RD 2025

La tercera edición del concurso de guion y cortometraje

Galardón

  • La premiación celebra el esfuerzo, la dedicación y el talento que hicieron posible la nueva producción, consolidando el espíritu de trabajo en equipo que caracteriza a Short RD.
Starlin De Holma, Veridania Zapata, Jessica Monegro y Johnnié Mercedes.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo,RD.

El Teatro Nacional de Santo Domingo, fue el escenario de la gala premier en la tercera edición del concurso de guion y cortometraje Short Rd, una iniciativa de Recaa Productions dedicada a descubrir, formar y proyectar al talento emergente del cine dominicano.

La actividad fue encabezada por Jessica Monegro (CEO de Short RD), Starlin de Holma (director creativo) y Veridania Zapata (productora asociada), quienes destacaron el compromiso del proyecto con el desarrollo del cine local y su evolución desde su creación en 2022.

Durante la gala se entregaron los reconocimientos especiales a: “Lo Mejor del Crew” Víctor Batista, “Nueva Promesa” Jasiel Encarnación y “Actor Destacado” – Manu Chacín.

Daniela Rodríguez y Sebastián Rodríguez.

Jassel González y Jearmanda Ramos.

Joheirry Mola y Mayra Delgado.

Danilo Reynoso y Robert Inoa.

