El Teatro Nacional de Santo Domingo, fue el escenario de la gala premier en la tercera edición del concurso de guion y cortometraje Short Rd, una iniciativa de Recaa Productions dedicada a descubrir, formar y proyectar al talento emergente del cine dominicano.

La actividad fue encabezada por Jessica Monegro (CEO de Short RD), Starlin de Holma (director creativo) y Veridania Zapata (productora asociada), quienes destacaron el compromiso del proyecto con el desarrollo del cine local y su evolución desde su creación en 2022.

Durante la gala se entregaron los reconocimientos especiales a: “Lo Mejor del Crew” Víctor Batista, “Nueva Promesa” Jasiel Encarnación y “Actor Destacado” – Manu Chacín.

Daniela Rodríguez y Sebastián Rodríguez.Cortesia de los anfitriones.

Jassel González y Jearmanda Ramos.Cortesia de los anfitriones.

Joheirry Mola y Mayra Delgado.Cortesia de los anfitriones.