Short RD 2025
La tercera edición del concurso de guion y cortometraje
Galardón
- La premiación celebra el esfuerzo, la dedicación y el talento que hicieron posible la nueva producción, consolidando el espíritu de trabajo en equipo que caracteriza a Short RD.
El Teatro Nacional de Santo Domingo, fue el escenario de la gala premier en la tercera edición del concurso de guion y cortometraje Short Rd, una iniciativa de Recaa Productions dedicada a descubrir, formar y proyectar al talento emergente del cine dominicano.
La actividad fue encabezada por Jessica Monegro (CEO de Short RD), Starlin de Holma (director creativo) y Veridania Zapata (productora asociada), quienes destacaron el compromiso del proyecto con el desarrollo del cine local y su evolución desde su creación en 2022.
Durante la gala se entregaron los reconocimientos especiales a: “Lo Mejor del Crew” Víctor Batista, “Nueva Promesa” Jasiel Encarnación y “Actor Destacado” – Manu Chacín.