San José de Ocoa recibirá el Festival del Cerezo 2026

En los salones de eventos “TRES” se realizó la presentación oficial de la octava edición del Festival del Cerezo 2026, que tendrá lugar los días sábado 7 y domingo 8 de febrero en Rancho La Vereda, provincia de San José de Ocoa.

Los ejecutivos del festival, Bismarck Morales y Junior Jorge presentaron las novedades de la cita cultural, ecológica y gastronómica, que cada año atrae a centenares de visitantes nacionales y extranjeros.

Con el lema “Bajo los Cerezos Ocoeños, florece el amor”, los organizadores reafirman el enfoque solidario del festival, que en esta edición apoyará al Centro Integral de Atención al Desarrollo Infanto Juvenil y Familiar (CIADIF), que trabaja con niños autistas, dirigido por la doctora Jeaneldfred Beltré; y a la Fundación Los Arturitos, dedicada a mejorar la calidad de vida de los niños con falcemia, dirigida por la doctora Ircania García.

Ignacio Glass y Sulin LantiguaCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Melkis Díaz y Celeste PérezCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Anny Guilietta, Ana De Marchena y Carlos DomínguezCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Leandro Batista y Katherine AmestyCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Marcelle Bonetti y Frank Fermín.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES