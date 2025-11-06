Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Las Sociales

Jiménez Peña

Firma de abogados organiza foro sobre temas jurídicos y empresariales

Aporte

  • El primer encuentro se desarrolló bajo el tema “Responsabilidad penal de las sociedades: qué saber bajo el nuevo Código Pena"
Marcos Peña, Jennifer Beauchamps, Laura Medina, Miguel Valerio, Luis Julio Jiménez y Lisa Díaz.

Marcos Peña, Jennifer Beauchamps, Laura Medina, Miguel Valerio, Luis Julio Jiménez y Lisa Díaz.Cortesia de los anfitriones.

La firma de abogados Jiménez Peña organizaron el primer JP Fórum, una nueva plataforma creada para promover la discusión, la reflexión y el intercambio de ideas sobre los temas jurídicos, empresariales y sociales más relevantes para el entorno dominicano.

Con este espacio, la entidad busca proyectarse como referente en la generación y difusión de conocimiento jurídico, así como en la construcción de soluciones que aporten valor estratégico a sus clientes y aliados.

En esta primera edición abordó los aspectos del nuevo Código Penal que impactan directamente a las empresas, ofreciendo orientaciones sobre cómo prepararse para su entrada en vigencia y adaptarse a las nuevas responsabilidades corporativas.

“En Jiménez Peña creemos en el valor del conocimiento compartido y en la importancia de mantenernos actualizados sobre los temas que inciden en nuestro entorno profesional y empresarial. 

JP Fórum nace precisamente con ese propósito: ser un punto de encuentro entre el derecho, la práctica corporativa y la innovación”, expresó Marcos Peña, socio fundador de la firma.

