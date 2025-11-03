Sirena arranca con el mes amarillo

Ejecutivos de Grupo Ramos, a través de sus tiendas Sirena ofrecieron los detalles del Mes Amarillo 2025, una iniciativa a través de la cual ofrecen a sus clientes una experiencia de compra única, llena de ofertas y actividades interactivas.

“En este mes nuestros clientes vivirán una experiencia diferente, combinando ahorro, beneficios y diversión en todas nuestras tiendas. Estamos comprometidos con brindarles productos de calidad, ofertas atractivas y momentos memorables”, expresó John Taveras, líder de tienda Sirena San Isidro.

En esta nueva edición Sirena eleva su experiencia con una dinámica totalmente nueva: una subasta en vivo dentro de las tiendas, que invita a los clientes a pujar por productos exclusivos y disfrutar una experiencia interactiva y emocionante en piso de venta.

Esta iniciativa representa una manera innovadora de vivir el ahorro, integrando entretenimiento, participación y cercanía con la marca.

Además, el mismo día de la subasta, los visitantes podrán registrarse en una pantalla interactiva y quienes realicen su primera compra recibirán un regalo especial en servicio al cliente, según explica una nota de prensa.

Con estas acciones, Sirena marca una evolución frente al 2024, consolidando su liderazgo como una marca que combina innovación, emoción y beneficios reales para sus clientes.

Durante este mes de noviembre, los clientes podrán disfrutar de un portafolio robusto de ofertas que incluye ofertas de compra en productos Samsung, destacados por su alta demanda y beneficios especiales, financiamiento especial con bancos aliados y un encarte con ofertas competitivas en productos de la canasta básica.