La II fase del proyecto Palmas at Vistacana

Ejecutivos del Grupo Bluewave en su división de construcción, desarrollo inmobiliario y gestión de proyectos, celebraron la entrega de 100 nuevas viviendas correspondientes a la segunda fase del proyecto Palmas at Vistacana, ubicado dentro del complejo Paseo del Sendero.

El acto fue encabezado por los socios y fundadores de la firma, Francisco Estévez, Jordan Estévez, Alger Santos y Luis Eduardo Francis, quienes compartieron con los aliados estratégicos y representantes de ambas firmas la visión de una empresa que continúa marcando pautas en el desarrollo habitacional de la zona Este.

Santos expresó que esta entrega refleja la solidez de la división constructora y su compromiso con proyectos que integran planificación, diseño y calidad de vida.

Con entrega reafirmamos nuestro compromiso de liderazgo en el mercado inmobiliario del Este del país, apostando por proyectos sostenibles, de alta calidad y alineados con la visión de crecimiento ordenado de Punta Cana, concluyó.

La entrega de esta fase contó con la bendición del Pastor Elio Antonio Payano, quien elevó una oración por las familias y por el éxito continuo del desarrollo, seguida del corte de cinta simbólico y un brindis de celebración que marcó oficialmente la entrega oficial del proyecto.

Erika Pina, Maria Rodriguez, Reynin Trinidad e Irupe Hiciano.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES