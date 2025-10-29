La tercera edición de ‘Food & Wine Festival’

Casa de Campo Resort & Villas celebró la tercera edición del Food & Wine Festival 2025 presentado por American Express.

Durante dos días de degustaciones, música y experiencias sensoriales, los asistentes disfrutaron de las creaciones de los chefs Scott Conant, Hubert Keller, Joe Isidori y la dominicana Inés Páez “chef Tita”, quien representó con orgullo la gastronomía local tras haber sido reconocida con el galardón “Champions of Change”, otorgado por The World’s 50 Best Restaurants.

Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort & Villas y Jason Kycek, vicepresidente senior de Ventas y Chief Marketing Officer, destacaron la importancia del evento como plataforma para consolidar a Casa de Campo como el destino gastronómico líder del Caribe.

