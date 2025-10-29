La novena edición de la Bolsa Turística del Caribe

La Bolsa Turística del Caribe (BTC 2025) dio inicio a su vigésima novena edición en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta, una actividad que se consolida como uno de los eventos más importantes del sector turístico regional.

Durante tres días Santo Domingo se convierte en el punto de encuentro de profesionales, inversionistas, tour operadores y autoridades vinculadas al área turística, reafirmando así el papel de la República Dominicana como epicentro del turismo caribeño y latinoamericano.

El acto inaugural estuvo encabezado por Luis Felipe Aquino, presidente de la entidad organizadora, quien destacó la trayectoria y contribución a la promoción del país en los mercados internacionales.

“La Bolsa Turística del Caribe es un evento pionero en las ferias turísticas de la República Dominicana, orientado a la promoción, comercialización y fortalecimiento del sector con un enfoque especial en los mercados emisores no tradicionales y en los emergentes del mercado sudamericano”, afirmó Aquino.

Resaltó además, que Santo Domingo, como Ciudad Primada de América, ofrece un escenario ideal para esta cita profesional, al poseer un patrimonio histórico, cultural y religioso de incalculable valor, que refleja la esencia e identidad del pueblo dominicano.

Fernando Moreno y Mariano Abreu.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Fior Mateo, Carmen Prestinary, Zayra Garcia y Naomi Fernandez,CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Aquino aprovechó para destacar el momento histórico que vive el sector turístico nacional y reconocer el trabajo del Ministerio de Turismo: "El éxito del turismo dominicano es motivo de gran orgullo nacional, gracias a la visión y excelente gestión de David Collado, Ministro de Turismo de la República Dominicana, en alianza estratégica con el sector turístico privado y la banca nacional.

Leandro Tajers, Miledys Urbáez de Veras y Ramon Ángel Veras.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Bethania Luperón, Zoila Fernández, July Inoa y Dahiana López.CORTESIA DE LOS ANFITRIONES

John Read, Nieves Colombani, Public Santander y Rosario Torrejón..CORTESIA DE LOS ANFITRIONES