Lanco Dominicana presenta el libro “El Alma de las Cosas”

En el marco de su 21 aniversario, Lanco Dominicana reafirmó su compromiso con la cultura y el desarrollo humano a través del lanzamiento del libro “El Alma de las Cosas”, una obra que entrelaza la fotografía de Herminio Alberti y la poesía de José Mármol en una experiencia artística única, celebrada en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Durante la actividad, conducida por Rodolfo Espinal, tomaron la palabra Cándida Mejía, presidenta de Lanco Dominicana; Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional; y los autores del libro.

Una enriquecedora experiencia

La presentación del libro incluyó una proyección de imágenes seleccionadas, acompañadas por la lectura de los poemas, lo que generó una atmósfera emotiva y reflexiva.

“El Alma de las Cosas” invita a redescubrir los objetos comunes desde una perspectiva poética, y en esta presentación, esa invitación se materializó en una atmósfera cargada de emoción y belleza.

Con esta iniciativa, Lanco Dominicana no solo celebra más de dos décadas de trayectoria, sino también continúa promoviendo el arte y la cultura como motores esenciales del bienestar colectivo y de su compromiso con la sostenibilidad.

Diego Alperi, Ana Ventura, Cándida Mejia, Florencio García y Yudelka Almonte

Florencio García y Cándida Mejía

Martín Piniella y Nuria Gurpegui de Piniella.

Luis Emilio Montalvo, José Mármol, Freddy Ginebra, Ángel Almánzar y Marinelly Alberti.

Herminio Alberti.

Ángel Almánzar, Freddy Ginebra y Alvin Reyes.

Rodolfo Espinal.

José Mármol y Herminio Alberti.