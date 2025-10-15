JORNADA DEPORTIVA
La segunda parada del Grand Thomas Celebrity Classic 2025
El torneo Grand Thomas Celebrity Classic 2025 celebró con éxito su segunda parada en el Playa Dorada Golf Club, escenario que acogió a 156 jugadores, marcando un récord de participación y consolidando el entusiasmo que despierta este evento deportivo en todo el país.
Debido a la alta convocatoria, la competencia se dividió en dos salidas: el grupo Ámbar y el grupo Atlántico, desarrollándose una jornada vibrante de golf, compañerismo y sana competencia.
Haime Thomas Frías, presidente de Quality Life Foundation citó: “Grand Thomas Celebrity Classic es una plataforma para unir a la comunidad, promover valores y contribuir al desarrollo social. Cada parada reafirma nuestro compromiso con la excelencia y con la promoción de una vida de calidad a través del deporte”, expresó.