JORNADA DEPORTIVA

La segunda parada del Grand Thomas Celebrity Classic 2025


Haime Thomas Frías Carela, Ginnette Bournigal, José Alberto Adam y Jimmy Frías Velázquez

SANTO DOMINGO

El torneo Grand Thomas Celebrity Classic 2025 celebró con éxito su segunda parada en el Playa Dorada Golf Club, escenario que acogió a 156 jugadores, marcando un récord de participación y consolidando el entusiasmo que despierta este evento deportivo en todo el país.

Debido a la alta convocatoria, la competencia se dividió en dos salidas: el grupo Ámbar y el grupo Atlántico, desarrollándose una jornada vibrante de golf, compañerismo y sana competencia.

Haime Thomas Frías, presidente de Quality Life Foundation citó: “Grand Thomas Celebrity Classic es una plataforma para unir a la comunidad, promover valores y contribuir al desarrollo social. Cada parada reafirma nuestro compromiso con la excelencia y con la promoción de una vida de calidad a través del deporte”, expresó.

Aylin Carvajal, Haime Thomas Frías Sánchez, Prenda Lidya Frías, Ginnette Bournigal, José Alberto Adam, Haime Thomas Frías Carela, Leonor Florentino de Frías, Jimmy Frías Velázquez y Génesis De León.

Ganadores 1er lugar categoría A: Arnulfo Gutiérrez y Jorge Luis Castillo.

Carlos J. Martínez y Julio Martínez Pozo.

Sergio Mármol y Francisco Vázque

Guillermo Abbott Puig y Carlos Abbott Puig.

Américo Núñez y Ahmed Núñez.

Mirla Córdova y Smill Collado.

Leonardo Castillo y Joaquín Castillo.

Fabio Balbuena y Williams Núñez.

