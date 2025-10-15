Banreservas presenta la campaña institucional ¡Somos invencibles!

El Banco de Reservas presentó su nueva campaña institucional ¡Somos invencibles! con la que rinde homenaje a la confianza y la capacidad de los dominicanos para superar cualquier desafío.

Durante el acto, el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de la entidad, dijo que la iniciativa publicitaria proyecta la hospitalidad, alegría, música, creatividad y la fe que siempre está presente en los dominicanos.

Discurso

“Somos invencibles porque sabemos que en la unidad está nuestra mayor fortaleza, y que el orgullo de ser dominicano es mayor que cualquier obstáculo. Somos invencibles porque sabemos que la esencia de ser dominicano es lograr todo lo que nos proponemos”, expresó el ejecutivo.

Un comunicado de prensa explica que, con esta campaña, Banreservas inicia las actividades conmemorativas de su 84 aniversario, reafirmando su compromiso de seguir siendo una institución cercana, que impulsa el desarrollo económico y social del país.

Linda Valette, Ángel Laureano, Ana Pou de Castro y Juan Raúl RestituyoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

José Obregón, Magín Díaz, Gabriela de la Cruz y Arístides Victoria Yeb.CORTESíA DEL ARTISTA

Juan Alberto Mustafá, Geomar García y Ángel Laureano.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

. Martín Gabirondo, Laura Bisonó y Nelson Arroyo.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Marta Quéliz, Reyes Guzmán y Millizen Uribe.Cortesía DE LOS ANFITRIONES