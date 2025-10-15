Iniciativa
Banreservas presenta la campaña institucional ¡Somos invencibles!
Aporte
- Esta propuesta destaca el espíritu de los dominicanos, siempre enfocados en superar los obstáculos y llegar a la meta.
El Banco de Reservas presentó su nueva campaña institucional ¡Somos invencibles! con la que rinde homenaje a la confianza y la capacidad de los dominicanos para superar cualquier desafío.
Durante el acto, el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de la entidad, dijo que la iniciativa publicitaria proyecta la hospitalidad, alegría, música, creatividad y la fe que siempre está presente en los dominicanos.
Discurso
“Somos invencibles porque sabemos que en la unidad está nuestra mayor fortaleza, y que el orgullo de ser dominicano es mayor que cualquier obstáculo. Somos invencibles porque sabemos que la esencia de ser dominicano es lograr todo lo que nos proponemos”, expresó el ejecutivo.
Un comunicado de prensa explica que, con esta campaña, Banreservas inicia las actividades conmemorativas de su 84 aniversario, reafirmando su compromiso de seguir siendo una institución cercana, que impulsa el desarrollo económico y social del país.