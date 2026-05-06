Andy Pages dispara tres jonrones y los Dodgers vencen 12 vueltas por 2 a los Astros

Andy Pagés estableció marcas personales con tres jonrones y seis carreras producidas, y Shohei Ohtani salió de una mala racha con dos imparables para guiar a los Dodgers de Los Ángeles a una paliza de 12-2 sobre los Astros de Houston el miércoles.

El abridor Tyler Glasnow permitió un jonrón solitario en la primera entrada antes de abandonar el juego por dolor en la parte baja de la espalda, antes de la segunda. Jack Dreyer (2-3) lo relevó y lanzó dos entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria, como uno de seis relevistas que entraron para limitar a Houston a una carrera tras la salida temprana de Glasnow.

El cubano Pagés conectó un jonrón de tres carreras ante Lance McCullers Jr. (2-3) en una tercera entrada de cinco anotaciones que puso la pizarra 6-1, y añadió un cuadrangular de dos carreras en la quinta frente a Jason Alexander.

Su tablazo solitario para abrir la novena entrada fue ante el receptor mexicano César Salazar, quien pasó de estar detrás del plato al montículo para la novena con el juego decidido y el bullpen de Houston mermado.

Ohtani rompió una racha de 0 de 18 con un doble en la tercera entrada y agregó un sencillo impulsor en la quinta. Su racha sin hits fue la segunda más larga de su carrera, solo detrás de un tramo de 0 de 19 en 2020.

Glasnow permitió un jonrón al primer bateador, Brice Matthews, antes de retirar a los siguientes tres, con dos ponches para cerrar la primera. Regresó al montículo para calentar antes de la segunda entrada, pero pareció estar incómodo después de lanzar un pitcheo y le hizo una seña al dugout antes de salir del juego.

El ponche de Glasnow a Yordan Alvarez en la primera entrada fue el número 1.000 de su carrera.

McCullers permitió cuatro hits y seis carreras en dos entradas y dos tercios. Dio tres bases por bolas y lanzó tres pitcheos descontrolados en un día en el que apenas 39 de 70 lanzamientos fueron strikes.