Ministerio Público afirma buscará condena en apelación del caso Wander Franco

El fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata, Claudio Cordero, aseguró que el Ministerio Público está preparado para lograr una sentencia condenatoria en el proceso de apelación contra el pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco y la madre de la menor involucrada en el caso.

Cordero informó que la audiencia está programada para el próximo jueves 14 de mayo, y expresó confianza en que el tribunal pueda emitir un veredicto en un plazo aproximado de una semana.

“El Ministerio Público está listo para iniciar la audiencia… entendemos que en una semana tendremos un veredicto y el mismo será condenatorio para ambos”, afirmó.

El representante del órgano acusador indicó que, aunque existe reserva sobre los detalles de la solicitud de pena, se mantendrá la misma línea planteada en el juicio anterior, en el que se buscaba una condena para ambos imputados.

Explicó que la apelación responde a un criterio de “coherencia institucional”, ya que en el proceso previo se logró una condena contra la madre de la menor, pero no contra el jugador.

“El Ministerio Público solicitó una pena para ambos imputados… y por coherencia entendemos que estaríamos en la misma línea”, sostuvo.

Sobre la audiencia anterior, el fiscal explicó que fue aplazada debido a la ausencia de una de las imputadas, quien presentó una licencia médica tras alegar problemas de salud.

Cordero señaló que el Ministerio Público no se opuso al aplazamiento, tomando en cuenta que la imputada había asistido a todas las etapas previas del proceso.

En el expediente, a Wander Franco se le imputa abuso sexual infantil en perjuicio de una menor de edad. Mientras que la madre enfrenta cargos por explotación sexual comercial y lavado de activos, este último derivado de los beneficios económicos obtenidos a través de la presunta explotación.

El fiscal reveló que las autoridades han identificado más de nueve millones de pesos como parte de los recursos manejados en el esquema investigado.

Cabe recordar que, en el juicio anterior, el tribunal colegiado de Puerto Plata condenó a la madre de la menor a 10 años de prisión, decisión que forma parte del contexto revisado en esta nueva fase del proceso.