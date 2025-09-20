Recomendaciones para hablar de política en un encuentro social

En República Dominicana el contexto político es diverso, dinámico y mediático, por lo que se hace casi imposible evitar referirnos a alguna situación en eventos sociales. Y aunque forma parte de los temas que debemos evitar en este tipo de reuniones, existen formas para tratarlo sin entrar en controversia con otros invitados.

Patricia Rossi, experta en Etiqueta y autora del libro Everyday Etiquette (Etiqueta para todos los días) destaca algunos puntos sobre cómo tratar el tema político sin ofender a los demás participantes en la conversación:

1) Edúcate sobre el tema. Antes de hablar sobre política, es necesario documentarte a fondo, de manera que puedas participar en la conversación con buen dominio del tema.

2) Conoce el grupo. Asegúrate conocer a las personas con quien compartes y no asumas que todos desean hablar de política sólo porque tú deseas tratar ese tema. No limites la conversación a un único tópico, puede resultar aburrido para los demás.

3) Mantén la calma. Recuerda que hasta tus amigos más cercanos pueden tener opiniones diferentes a las tuyas, en cuantos a los candidatos políticos. Si alguien dice algo que consideres ofensivo, mantén la calma por respeto al anfitrión del evento.

4) No interrumpas a los demás. Así como no estarás de acuerdo con las opiniones de todos, de igual modo no todos coincidirán contigo. Concede tiempo a los demás para expresar sus opiniones sin interrumpirlos.

5) Ten listos otros temas. Por si la discusión política se torna acalorada, es buena idea tener a mano otros temas de conversación relativos a pasatiempos, películas o viajes. Esto rápidamente, puede hacer cambiar el estado de ánimo del grupo.