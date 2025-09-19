Altice presenta los nuevos modelos Samsung Galaxy

Altice Dominicana, alineada con su compromiso con la innovación, presentó al mercado dominicano los nuevos Samsung Galaxy Z Fold7 y Z Flip7, la más reciente generación de dispositivos plegables que redefinen la experiencia móvil con tecnología avanzada y un enfoque en la productividad y la creatividad de los usuarios.

El Galaxy Z Flip7 llega con un diseño ultra compacto e icónico que fusiona el estilo con la funcionalidad y el Z Fold7 es el dispositivo más delgado y liviano de la serie hasta la fecha, con solo 4.2 milímetros cuando está desplegado.

Estas nuevas propuestas en el portafolio de Altice fortalecen su enfoque de simplificar la vida de las personas a través de la tecnología, ofreciendo acceso a sus clientes a dispositivos móviles con capacidades de inteligencia artificial en tiempo real.

Bethania Ortega, María Fernanda Germán y María Valle.Glauco MOQUETE/LD.

Braudy Peña y Génesys Rodríguez.Glauco Moquete/LD

Gah Yi Fung, Juan Medina y Lillian Acosta.Glauco Moquete/LD

Jochy Fersobe, Ariel Santana, Nashla Bogaert, Frank Perozo, Enrique Quailey y Aquiles Correa.Glauco Moquete/LD

José Rafael Mata y Jennifer Jiménez.Glauco Moquete/LD