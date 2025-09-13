Muchos se asombran cuando pregunto: ¿Quién dijo que en la mesa no se habla? ¡Ya sé! Escuchaste lo contrario cuando eras niño. Pero, ¿sabes qué? las cosas han cambiado. Antes la prioridad era que te alimentaras sin distraerte, ahora es muy importante que tengas buenas maneras en la mesa. Una de ellas es saber conversar mientras compartes en la mesa al comer.

Imagínate a todos comiendo en la mesa con un celular en la mano sin hablarse entre sí; o a tu compañero de mesa perdido en su comida como si se fuera a tragar el plato; o que se paren todos de la mesa al terminar de comer aun cuando vas por la mitad de la comida. Todo eso sin decirse una palabra. Entonces, ¿qué sentido tiene sentarse a comer con otras personas sin compartir?

En cuanto al anfitrión, no debe hablar sobre el trabajo que le ocasiona organizar la comida y mucho menos de su costo.Pexels

La regla de buenos modales en la mesa, indica que la comida está compuesta por alimento y conversación. Esta conversación en la mesa también tiene sus normas, como:

1) No hablar con la boca llena.

2) No taparse la boca con la mano para hablar, mientras masticamos. Es preferible hacer un gesto a la otra persona, para que espere mientras terminamos de masticar.

3) Tampoco es correcto tragar de forma apresurada para poder hablar.

4) Recuerda que debes tomar en cuenta que los temas a tratar en la mesa deben ser amenos y en los que puedan participar todos los invitados. Los temas preferidos son el arte, la arquitectura, la cultura, la música, los libros, la gastronomía, entre otros. Evita temas polémicos que puedan ocasionar discusiones como tratar problemas familiares, deudas, política, religión y en ocasiones o deportes.

Además es desagradable hablar sobre enfermedades, accidentes y muertes. Tampoco es el momento para hablar de dietas, sobre todo si la anfitriona se ha esmerado en preparar una comida especial.

5) En cuanto al anfitrión, no debe hablar sobre el trabajo que le ocasiona organizar la comida y mucho menos de su costo.

6) Así que ¡fuera los ruidos de los cubiertos al comer! ¡Fuera los ruidos al arrastrar las sillas! ¡Fuera los timbres de los celulares!, el único ruido permitido en la mesa es la conversación.