Seis casos confirmados de hantavirus tras brote en crucero, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el viernes que hasta ahora se han confirmado seis casos de hantavirus de un total de ocho sospechosos notificados tras la aparición de un brote a bordo de un crucero en el Atlántico.

Hasta el 8 de mayo, se han notificado en total ocho casos, incluidos tres fallecimientos (una tasa de letalidad del 38%). Seis casos fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos identificados como debidos al virus de los Andes", la única cepa conocida por ser transmisible entre humanos, indicó la OMS en un comunicado.

"La OMS evalúa el riesgo para la población mundial que plantea este suceso como bajo y seguirá vigilando la situación epidemiológica y actualizando la evaluación del riesgo", añadió.

"El riesgo para los pasajeros y la tripulación del barco se considera moderado", apuntó.

La cepa andina del hantavirus es la única conocida que puede transmitirse de persona a persona.

Tres pasajeros del crucero a bordo del MV Hondius, un matrimonio holandés y una mujer alemana, han muerto, mientras que otros han enfermado a causa de esta rara enfermedad, que normalmente se propaga entre roedores.

Se espera que el buque con bandera neerlandesa, con unas 150 personas a bordo, llegue el domingo a la isla española de Tenerife, en las Canarias. Los vuelos especiales trasladarán posteriormente a pasajeros y tripulantes a sus países de origen.