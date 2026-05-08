Balance de abril

La nota más relevante de la actividad en grandes ligas el pasado mes de abril, incluyendo los resultados de los juegos efectuados en marzo, ha sido el arranque de los Bravos. Luego de un inusual 2025 en el que cayeron a marca de 76-86, no terminaban con un resultado de menos de .500 desde el 2017 (72-90), el principal movimiento que hicieron fue sustituir a su dirigente, el veterano Brian Snitker, por Walt Weiss, antiguo manager de los Rockies entre 2013 al 2018. Bajo el mando de Snitker ganaron la Serie Mundial de 2021 y en seis temporadas consecutivas finalizaron en la primera posición de su división. Con pocos cambios en su personal básico, el principal sería que Ronald Acuña se mantenga sano, Weiss ha iniciado con 22 victorias al 30 de abril, suma que en los últimos quince años solo la superan los Rays de 2023 con 23.

Asimismo, resulta significativo como están jugando los Atléticos, una franquicia con sede temporal en Sacramento, esperando que finalice

la construcción del estadio de su próximo hogar en Las Vegas. Lograron marca de 17-14 al 30 de abril y aún los resbalones sufridos en lo que va de mayo, es importante destacar que el año pasado, en la segunda mitad de la campaña alcanzaron 41-34 contra los 35-52 que obtuvieron en la primera mitad. Destacados desde los tiempos de Billy Bean en captar buenos talentos que luego de desarrollarse no pueden retener por su limitada economía, luce que intentan llegar a Las Vegas en 2028 con un grupo competidor.

La cara fea de esta moneda son los Mets. Un arranque de 10-21, el peor de ambos circuitos, no prevé un futuro inmediato halagador. Ningún equipo con un récord como el señalado al inicio de la competencia ha logrado clasificar para la postemporada en los últimos quince años agregando que, en la pasada campaña iniciaron con 21-10 y no lograron la clasificación.

Finalmente, por segundo año consecutivo los Dodgers alcanzan por lo menos veinte triunfos al inicio de la temporada y además de ellos y los

Bravos, también ganaron veinte partidos en este inicio loa Yanquis y los Rojos, ambos 20-11.