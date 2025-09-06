Normas importantes que debes recordar al usar el celular

Sin duda alguna el teléfono móvil o celular se ha convertido en una herramienta fundamental que nos permite comunicarnos hasta extremos inimaginables, incluso, en ocasiones para resolver situaciones de gravedad.

Sin embargo, a pesar de su utilidad, no deja de ser el enemigo número uno de los buenos modales cuando se usa fuera del contexto apropiado.

El uso del celular por sí mismo no es descortés, pero puede llegar a serlo si no se tienen en cuenta estas normas:

Apaga tu móvil o ponlo en modo silencioso si estás en una reunión de trabajo o en un restaurante. En éste último, nunca pongas el celular sobre la mesa aunque se trate de un almuerzo de negocios. Mantén el móvil en silencio o vibración en la cartera, en un bolsillo o regazo.

Si esperas una llamada urgente o importante, hazlo saber con antelación a los demás comensales. Al recibirla, discúlpate y sal para contestar. Lo mismo aplica en la reunión de trabajo. Evita leer o textear por debajo de la mesa.

Aunque no existe un código escrito, el sentido común nos dice que con el uso del móvil, no debemos entorpecer el silencio que requieren ciertos lugares como el cine, el teatro, el hospital, el banco, entre otros.

Timbre moderado. Una gallina cacareando, un bebé llorando o una canción de moda son algunos de los timbres disponibles para el móvil. Estos sonidos no están mal si trabajas en un ambiente creativo o informal, pero si no es el caso o si tienes aspiraciones a una posición con más responsabilidad, es preferible cuidar tu imagen profesional. No querrás que se te recuerde por un timbre que causa risa entre tus colegas.

Mantén tus llamadas cortas y tono de voz bajo

Si es necesario tomar una llamada durante una conversación o en un lugar público rodeado de otras personas que se verán obligadas a escuchar tu conversación, mantén la llamada muy breve y el tono de voz bajo.

Si las condiciones no son óptimas, por culpa del ruido ambiental o mala señal, lo mejor es posponer esa conversación para un momento más adecuado.

Responde las llamadas perdidas tan pronto sea posible. Es una norma de cortesía elementalPexels

Evita llamar para temas de trabajo en horarios fuera de oficina. Si es necesario hacer esa llamada, luego de saludar, pregunta al interlocutor si dispone de unos minutos para hablar. Punto importante para los jefes que trabajan “24/7”.

Responde las llamadas perdidas tan pronto sea posible. Es una norma de cortesía elemental responder aunque no sea una llamada importante para ti; además, es probable que para la otra persona sí lo sea.

Enfócate 100% en la persona que tienes enfrente a ti. Valora y hazle saber que es importante para ti. Existen otros momentos en los que no apagar el celular denotará un comportamiento inapropiado. Uno de ellos es no prever la entrada de una llamada de teléfono durante una entrevista de trabajo, en un momento en que se están valorando tus conocimientos y tus buenas maneras.

No te pierdas en ese gran mundo digital que tienes en la pequeña pantalla de tu celular, y no te olvides de estar presente en el momento.

Un punto importante: nunca hables por el celular mientras conduces un automóvil.