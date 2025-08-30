Guía de buenos modales para tus hijos

Muchas madres se preocupan por los modales de sus hijos. Dicen que no saben qué hacer para formarlos como caballeros y damas. Nuestra recomendación es formar con el ejemplo: insistir en los modales al comer en casa, al comer en restaurantes, en las visitas a otros hogares y en distintos lugares públicos. Otro recurso importante es la lectura, a través de ella podemos hacer hincapié en la importancia de estos temas y en los nuevos temas de etiqueta que van surgiendo cada día.

Aquí les comparto una guía práctica de modales

Antes de sentarte en la mesa: lávate las manos y viste apropiadamente para compartir en la mesa. No lleves tu celular a la mesa.

1) En la mesa: al sentarte mantén una postura correcta, con los pies que toquen el piso y los codos fuera de la mesa. Pon la servilleta en tu regazo. Habla con voz moderada. No juegues con los cubiertos, el cuchillo es para cortar y el tenedor para comer o trinchar los alimentos. Mastica con la boca cerrada, no hables con la boca llena.

2) Al terminar la comida: pon tus cubiertos en el plato, como cuando las manecillas del reloj marcan las 6:00pm. Pon la servilleta a la izquierda de tu plato y pide permiso para retirarte de la mesa. Da las gracias por la comida.

3) Cuando llames por teléfono a casa de un amigo: saluda, di quien eres y pide hablar con tu amigo con un por favor.

4) Cuando contestes el teléfono en tu casa: saluda y expresa: “Un momento por favor, llamaré a mi papá o a mi mamá”. Si la persona con quien se desea hablar no se encuentra en casa, pide dejar un mensaje contigo, pon atención al escucharlo y díselo a tu mamá o papá lo antes posible.

5) Si vas a tomar un ascensor: espéralo a un lado de la puerta, facilita la salida de los demás. Al entrar saluda y pide, con cortesía, a la persona que esté al lado del panel de los botones que marque el piso al cual te diriges. Dentro del ascensor, colócate siempre mirando hacia la puerta. Al salir, pide permiso y despídete con unas breves palabras.

Al visitar las casas de tus amiguitos: no toques nada sin preguntar antes. Pide las cosas por favor y di gracias cuando recibas algo. Al marcharte agradece las atenciones a tu amigo y a los padres.Pexels

6) Elogia a los demás: siempre existe algo positivo para decir a los demás, así ganarás más amigos.

7) Al salir de un lugar: sostén la puerta a la persona que viene inmediatamente detrás de ti.

8) En un restaurante: no grites ni corras entre las mesas. Trata al camarero con cortesía y respeto.

Si usas cachuchas: debes quitártela al sentarte a la mesa, al dar la mano, al entrar a la iglesia o al izar la Bandera Nacional.

9) Al visitar las casas de tus amiguitos: no toques nada sin preguntar antes. Pide las cosas por favor y di gracias cuando recibas algo. Al marcharte agradece las atenciones a tu amigo y a los padres.

10) Sigue la regla de oro: trata a los demás como deseas que te traten a ti. Por último, los buenos modales, la cortesía y la sonrisa son contagiosos, si te dedicas a multiplicarlos durante todo el año ¡ya sabes todo lo que recibirás!