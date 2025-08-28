Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Altice Dominicana

Un encuentro para celebrar la excelencia académica

Distinción

  • La empresa de telecomunicaciones, entrego premios especiales a todos los a estudiantes reconocidos, desde tabletas, laptops, becas universitarias y apoyos para clases extracurriculares
Ejecutivos de Altice Dominicana y reconocidos durante la actividad.

Santo Domingo.

Altice Dominicana celebró la quinta edición del programa excelencia académica hijos de empleados, en el que se reconoció el esfuerzo y la dedicación de 37 niños, niñas y jóvenes que se destacaron por su desempeño escolar en los niveles inicial, primario y secundario.

Con esta nueva edición, el programa suma más de 140 reconocimientos otorgados, consolidándose como una iniciativa que impulsa la educación, celebra los valores familiares y fortalece el compromiso de la empresa con el desarrollo integral de su gente.

Durante la actividad, se rindió homenaje no solo a los logros académicos de los participantes, sino también a los valores que los acompañan: la perseverancia, el compromiso y el apoyo incondicional de sus familias, dijo Danilo Ginebra,  CEO de Altice Dominicana.

“La excelencia no es perfección, es dar lo mejor de nosotros en cada momento, con propósito, y con valores, por eso ustedes son un verdadero orgullo para la familia Altice”.

La ceremonia incluyó la entrega de reconocimientos en tres categorías: Pequeño Soñador, para quienes culminaron el nivel inicial; Explorador del Conocimiento, para estudiantes que finalizaron la primaria; y Conquistador de Sueños, dirigida a los jóvenes que completaron el bachillerato.

