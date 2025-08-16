Tarjetas de agradecimiento: un elegante gesto después de la boda

Cuando recibes la invitación para asistir a la boda de algún amigo o familiar, implícitamente conlleva la ‘responsabilidad’ de enviar un obsequio.

Generalmente, este tipo de celebraciones sugiere regalar un objeto para el nuevo hogar, y solo cuando se trata de personas muy allegadas es prudente obsequiar dinero a los novios, al menos que ellos así lo decidan. En la actualidad las listas de boda simplifican la búsqueda y evitan repeticiones. Lo habitual es enviar el regalo con anticipación, no el mismo día del enlace matrimonial y mucho menos durante el festejo.

Con el cúmulo de emociones propias de este tipo de actividades, muchos olvidan que, finalizada la luna de miel, los recién casados deben agradecer a sus invitados por acompañarlos en la fecha especial, y por los regalos recibidos.

Este gesto de gratitud puede hacerse por medio de una sencilla tarjeta o una llamada telefónica. Hoy en día se empieza a aceptar el envío de un correo electrónico o mensaje vía WhatsApp, pero cuando lo hacemos con una nota manuscrita y personalizada el gesto adquiere otra dimensión.

¿Qué tener en cuenta a la hora de enviar las notas de agradecimiento?

El formato de la tarjeta debe guardar coherencia con la invitación a la boda. Tanto en diseño, color y tipografía, aunque serán más sencillas. Lo ideal es encargar toda la papelería al mismo tiempo, así no habrá dudas en cuanto al formato.

Las notas de agradecimiento pueden estar preimpresas, y solo tienes que añadir alguna frase propia y firmarlas, pero siempre será más elegante si haces un esfuerzo por entregarlas manuscritas. Aunque es un asunto laborioso, como lo harás después de la luna de miel podrás disponer de tiempo, piensa que es una forma de volver a disfrutar cada momento de la boda.

Utiliza un párrafo breve, un lenguaje sencillo, palabras honestas y emotivas.

Si el regalo lo hace un grupo, se agradece a todo el conjunto, no persona por persona.

Incluye algunas palabras haciendo referencia al regalo. Si se trata de dinero nunca se debe mencionar, sólo referirse al gesto.

Es válido adjuntar alguna fotografía especial tomada durante la boda en la que aparezcan los novios con el invitado, un punto muy apreciado cuando se trata de familiares. También puedes incluir la receta de alguno de los platos del menú de bodas, si fue creado especialmente para la ocasión.

Algunos novios prefieren entregar tarjetas de agradecimiento por la asistencia el mismo día de la boda, puedes hacerlo colocando una nota junto a un sencillo recuerdo sobre la mesa. Lo importante es siempre agradecer.