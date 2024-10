El cáncer nos hace más conscientes del valor de la vida

A lo largo de mi experiencia como periodista he escuchado decenas de historias de quienes han enfrentado el complejo diagnóstico de cáncer y han decidido luchar. Recibir la noticia es, sin duda, uno de los momentos más abrumadores que alguien puede experimentar. Sin embargo, lo que muchas veces no se ve a simple vista es que este diagnóstico no significa una sentencia definitiva, sino una oportunidad para reescribir la historia.

Cada uno de nosotros vive su vida como un libro en construcción. Hay capítulos de amor, de éxito, de dificultad, y luego, en algún punto, puede aparecer uno que nos toma por sorpresa: como el cáncer. Pero este capítulo, por sombrío que parezca al inicio, no tiene por qué definir el desenlace de la historia.

En mis entrevistas con sobrevivientes, una y otra vez he escuchado testimonios de personas que, tras el diagnóstico, encontraron una fortaleza interior que no sabían que tenían. Y esa fortaleza les permitió afrontar las quimioterapias, las cirugías, los días de incertidumbre, y seguir adelante, demostrando que el cáncer puede ser una parte de su vida, pero no la totalidad de ella.

Es innegable que el tratamiento es duro y que el cuerpo y la mente se ven sometidos a pruebas extremas. Pero, como toda lucha, la clave está en no dejar que el miedo o el dolor nos roben la esperanza. A través del proceso, es posible descubrir una nueva perspectiva, valorar más los pequeños momentos, y forjar relaciones más profundas con quienes nos rodean.

El cáncer nos enseña que la vida es demasiado corta para no disfrutarla, para no perseguir los sueños o dedicar tiempo a quienes amas. He visto cómo muchas personas, tras superar un cáncer, comienzan a vivir con más pasión, con más gratitud, con una claridad sobre sus prioridades que antes no tenían.

La ciencia ha avanzado a pasos agigantados, y cada vez más personas logran sobrevivir al cáncer. Pero más allá de los avances médicos, lo que más me impacta es la determinación de quienes luchan, de quienes se niegan a que esa enfermedad determine su final. Es esa resistencia, esa convicción de que el cáncer es solo una página más en su vida, la que inspira a otros pacientes, a médicos, familiares y amigos. Sí, el cáncer es un capítulo difícil. Pero, lo que sigue después depende de cada uno. Puede que la historia no siga exactamente el curso que habíamos planeado, pero aún tenemos el poder de escribir las siguientes páginas.

Uno de los casos más inspiradores que guardo en mi corazón, es mi amiga, la artista Francis Marizán, tras ser diagnosticada con cáncer de seno se convirtió en un símbolo de lucha y fortaleza. Durante su tratamiento compartió abiertamente su batalla mostrando no solo las dificultades, sino también su inquebrantable espíritu de vida. Una de sus enseñanzas más poderosas fue su capacidad para encontrar belleza en los pequeños momentos, destacando que la vida no se mide en la cantidad de tiempo, sino en la calidad de los días vividos. Aunque lamentablemente falleció, su legado sigue siendo un recordatorio de que cada día cuenta.

En su proceso, Francis siempre resaltó la importancia de mantener una actitud positiva y rodearse de personas que brinden apoyo emocional. Me enseñó que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza que permite conectar con otros y encontrar consuelo en la solidaridad.

Cada paciente de cáncer, presente o ausente, con su experiencia nos recuerda que, aunque la batalla es difícil, lo que aprendemos en el camino nos transforma, haciéndonos más fuertes, más sabios y, sobre todo, más conscientes del valor de la vida.

