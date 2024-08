Kimpton Las Mercedes será el escenario de una experiencia única: RD Bridal Week 2024

La Ciudad Colonial de Santo Domingo se prepara para recibir el RD Bridal Week 2024. El encuentro de la industria nupcial se realizará del 6 al 8 de septiembre en el Hotel Kimpton Las Mercedes, y promete ser una experiencia inolvidable para los entusiastas del mundo de las bodas.

El evento marca una colaboración destacada entre el productor de eventos de moda, Sócrates McKinney y el Hotel Kimpton Las Mercedes.

“Este Bridal Week será una edición inolvidable. Tres días de glamour, experiencias, tendencias de moda nupcial y de decoración, en el marco perfecto que ofrece este hermoso hotel”. Puntualizó McKinney.

McKinney ha reunido a los más reconocidos diseñadores y casas de moda nupcial del país, quienes, unidos a los más reconocidos decoradores de bodas, presentarán las últimas tendencias de moda nupcial y decoración, las cuales serán presentadas en el “RD Bridal Showroom”, espacio de exhibición conceptualizado por la reconocida wedding planner internacional Mirta Sánchez, presidenta de ABE-RD.

Durante ese fin de semana, del 6 al 8 de septiembre de 2024, el Kimpton Las Mercedes se transformará en el epicentro de la moda nupcial. La agenda incluye los desfiles de los diseñadores Giannina Azar, Gabriela Álvarez, José Jhan, Vladimil Jiménez, Leonardo Fifth Ave, La Novea, Masculino Formal, Manuel Febrille, Melkis Díaz, Rafael Rivero, Arcadio Díaz, Bride to Be, Michelle Reynoso, The White Dress, Isabel Reynoso y Laura García.

Además, charlas especializadas como “Cásate con estilo” por los estilistas Raúl Cohen y Giovanna Podesta, y “Si al look correcto” con Martín Valdez y Lil Céspedes, entre otras.

Como cierre, el domingo 8 de septiembre, el Salón José Martí, nombrado para el evento como sala de desfile Farah Cabrera, en homenaje a la ilustre diseñadora dominicana ya fallecida, será transformado por los organizadores de bodas para celebrar desde las 11:30 de la mañana el “Bridal Brunch”, donde los futuros contrayentes podrán invitar a sus cortejos, madrinas y amistades a festejar su futura unión en una experiencia inolvidable, que incluirá música, charlas, moda, decoración y la exquisita oferta gastronómica del Kimpton Las Mercedes, a cargo de su chef ejecutivo Cosimo Urso.

