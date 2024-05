Amarilys Durán: Una líder que inspira, motiva y apoya el desarrollo de la mujer

En el centro de la comunidad empresarial femenina Amarilys Durán se ha ganado el respeto y la admiración. A través de su gestión como presidente de la Federación de Mujeres Empresarias Dominico - Internacional, INC. (FEM), gremio al que pertenece desde hace 20 años, ha sido la fuerza motriz detrás de un equipo que no solo impulsa, sino que celebra y apoya el emprendimiento femenino.

Con más de tres décadas de experiencia como abogada, Amarilys ha perfeccionado su oficio en los senderos legales y ha tejido estrategias audaces en favor de las mujeres. Su visión trasciende lo puramente judicial; se erige como asesora emocional en temas de familia y guía económica, acompañando a las mujeres en cada paso de sus procesos, desde los tribunales hasta los pasillos de las oportunidades financieras.

“Creo firmemente en el poder transformador de las mujeres cuando se les brinda el espacio y el apoyo adecuado”, afirma con convicción. “Nuestra sociedad está llamada a ser más equitativa, más justa. Y eso solo se logra cuando las mujeres ocupan roles de liderazgo en empresas, economía y ciudades”.

Su fe en un futuro donde las mujeres sean protagonistas en todos los ámbitos la impulsa a trabajar incansablemente. “Soy optimista y una soñadora empedernida”, sonríe con picardía. “Pero también soy una mujer realista que sabe que el éxito profesional requiere trabajo y dedicación”.

Forjadora de alianzas para el desarrollo

Con un compromiso inquebrantable y una perspectiva global, Amarilys Durán ha liderado con éxito la internacionalización de la Federación de Mujeres Empresarias (FEM) posicionando el gremio a través de estratégicas alianzas y su participación oportuna en actividades centradas en el empoderamiento femenino.

Su enfoque proactivo y su habilidad para identificar oportunidades han permitido que la FEM trascienda fronteras, llevando consigo un mensaje de resiliencia y el empuje femenino a nuevos horizontes. Esta capacidad para generar impacto en escala global es testimonio de su liderazgo en la promoción del progreso de las mujeres a nivel internacional.

La abogada enfatiza que es una ferviente defensora de las alianzas como vehículo para el desarrollo. Con una mirada visionaria comprende que el verdadero progreso se gesta cuando diferentes actores se unen en un mismo propósito.

“No temo recorrer nuevos caminos”, declara con determinación. “Porque sé que cada desafío es una oportunidad para crecer, aprender y conectar con otras mentes y corazones que comparten nuestra visión de un mundo más justo y equitativo”, concluye la actual presidente de la FEM.

UN POCO MÁS

Alianzas

Entre los principales acuerdos interinstitucionales suscritos en la gestión de Durán como presidente de la FEM se destacan con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Federación de organizaciones de Mujeres Empresarias y Emprendedora de Centroamérica y República Dominicana (Fomeecard), Banco Lafise, Asociación de Mujeres Inmobiliarias y Ministerio de la Mujer, todos enfocados en la sostenibilidad, interrelación, intercambio, formación y capacitación de las socias.

Además, con las entidades: Mujeres Líderes, Políticas y Sociales de Chile, la Bolsa Turística del Caribe, Vest International y la Asociación Profesional Mujeres Empresarias Hispanoamérica, con sede en Orlando, Florida, entre otras.

Para recordar

“En el 2020 fui elegida como presidente de La FEM, gremio que tiene en la actualidad 800 socias. Uno de mis grandes logros ha sido la integración de todas bajo la sororidad con un sentido de pertenecía”.

Afirmación

”Las mujeres poseemos una fuerza interior indescriptible, y cuando nos unimos somos imparables. No hay límites que no podamos traspasar, ni obstáculos que no podamos superar”.

Enfoque

“El trabajo en equipo y la colaboración son fundamentales para construir un futuro donde todas las mujeres tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial”.