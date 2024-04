Paradisus by Meliá con nueva propuesta

Ejecutivos de Paradisus by Meliá organizaron una cena para presentar el nuevo menú que realza la gastronomía dominicana con alimentos kilómetro 0 de cercanía o cadena corta, apostando por la máxima calidad y priorizando ingredientes tradicionales de la gastronomía local.

Luis Cancela, F&B Partner de Paradisus Palma Real, informó que esta colaboración nace del primer encuentro en The Epicure by Paradisus, donde el deseo del hotel por tener un referente gastronómico dominicano y la vocación del chef Leandro Díaz de difundir la gastronomía local se encontraron, dando lugar a “Flora by Leandro Díaz” con el objetivo de brindar a sus huéspedes un pedacito de República Dominicana a través de platos tradicionales con un “chin” de diversión.

