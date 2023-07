Ulises Cabrera celebra 57 aniversario

En su 57 aniversario la firma de abogados Ulises Cabrera reafirma su expansión global anunciando la afiliación como representante exclusivo en República Dominicana de Alliot Global Alliance (AGA).

Se trata de una red de abogados internacional que llega para aportar valor e innovación a la firma.

Fundada por el doctor Ulises Cabrera, en la actualidad la empresa cuenta con un sólido equipo multidisciplinario de 60 profesionales y liderada por siete socios que ofrecen servicios legales en asuntos corporativos, fusiones y adquisiciones, derecho de familia, derecho inmobiliario y turismo, derecho fiscal, litigios y propiedad intelectual.

Ulises Cabrera ha sido reconocida como una firma líder en derecho corporativo, propiedad intelectual, derecho laboral y litigios en The Legal 500, Chambers and Partners, IFLR1000, World Tax (ITR) Who's Who Legal y Latin Lawyer. Las gestiones en la firma se llevan a cabo en los idiomas español, inglés, italiano y francés.