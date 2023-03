Que dejó La XXVIII Cumbre Iberoamericana

Fanny Santana

Debo comenzar felicitando al gobierno dominicano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores por lo bonita y organizada que resultó la recién finalizada XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Un espacio de unión, fortaleza, en una palabra para que ellos se lucieran y dejaran conclusiones, acuerdos positivos para el bien de los países Iberoamericanos.

Desde la distancia y cómo Internacionalista siempre es bueno tener esa experiencia de conocer a profundidad cómo funcionan aspectos claves y estratégicos de esas Naciones. Yo pude vivir la XII Cumbre Iberoamericana celebrada en el país por primera vez en el mandato de Hipólito Mejía, celebrada en Bávaro, Punta Cana durante los días 15 y 16 de noviembre de 2002.

Cuanta empatía en un Rey

A propósito, el rey de España, Felipe VI mostró su admiración por el trabajo del presidente Luis Abinader durante la Presidencia Pro Tempore iberoamericana que ostentó la RD.

De esta cumbre me quedo con dos participantes que robaron la atención de todos. El rey de España, Felipe VI, ¡cuánta empatía, don de gente! , saludó a todo el vivo, y no me extraña, porque en una de sus visitas a la RD siendo todavía Príncipe, se alojó en el ahora hotel Meliá Santo Domingo, y siendo yo socia fundadora de la firma de Relaciones Públicas externa del hotel, me tocó recibirlo con todo el equipo gerencial, se portó con tanta sencillez y educación.

Me recordó a su madre la emérita Reina Sofía, a quien conocí en un baño del hotel de los Rainieri mientras me reponía de una calamidad femenina.

Su majestad se interesó por mí, impresionándome por su dulzura y naturalidad. Ella acompañó al rey Juan Carlos I, a la cumbre del 2002.

Rebelo de Sousa

Otro encanto de persona que dejo gran impresión fue Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal. A través de su discurso visibilizó sabiduría, experiencia y un pensamiento muy joven, integrador y de mucha apertura; amén de su sencillez.

Me imagino el apuro de sus escoltas cuando decidió caminar por más de media hora por nuestra bella ciudad.

La parte humana

Recordando la XII Cumbre Iberoamericana de Bávaro, siempre agradecí al fenecido Dr. Hugo Tolentino Dipp, canciller de la época, y al periodista Luis Gonzalez Fabra, por haber incluido a la crónica social en esa fascinante aventura donde me tocó conocer a los líderes de la época y más aún ver su parte humana a través de sus esposas.

Entreviste algunas de ellas, como a Martha Sahagún de Fox, esposa de Vicente Fox, expresidente de México; la cual recuerdo con mucho cariño.

