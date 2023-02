Diana y Oscar: las claves para ‘emprender en pareja sin dejar de hacer el amor’

Celeste Pérez

Santo Domingo

Diana Ospina y Oscar Rodríguez tienen nueve años de casados y una familia compuesta por tres hijos: Andrés, Danny y Juanita. Ambos son investigadores, escritores y speaker. Separados, disfrutan de sus carreras de éxito. Pero han descubierto que juntos son mucho más poderosos.

Es así como esta pareja colombiana decide trillar agarrados de mano su camino profesional, y se convierten en pioneros en la transformación cultural empresarial a través de la medición de la felicidad en el trabajo, un método avalado científicamente, y que han denominado ‘Mide la felicidad’.

Diana y Oscar son el fiel testimonio de que tener éxito en los negocios y compartir un hogar no es una quimera. Si se puede. Y aunque no siempre es sencillo mezclar la vida personal con la laboral, ellos han encontrado las claves para que no se acabe el amor, y confiesan a los lectores de Listín Diario, cómo encontraron el balance perfecto, temas que son tratados en su más reciente libro.

En esta dinámica de trabajar y vivir juntos las situaciones de la empresa afectan la relación.

Claro que sí, las afectan. Somos dos personas muy diferentes con fortalezas que se complementan. Diana es más metódica y precavida, se anticipa al futuro y yo más tranquilo, alegre y vivo en el ahora.

Al finalizar el día lo más importante es que tenemos muy claro que, cuando dejamos de ser compañeros de trabajo seguimos siendo esposos, padres, amigos y cómplices.

¿Cuál ha sido el mayor reto de emprender en pareja?

Entender que no tenemos que estar de acuerdo en todo, que los ritmos de trabajo son distintos, yo fluyo mejor en las primeras horas del día, mientras que Oscar en las horas de la tarde noche.

Existe un principio de autoridad de acuerdo a nuestros roles en la empresa y el hogar y nos tomó bastante tiempo empezar a respetarlos y cumplirlos.

Recibimos ataques y críticas de otras personas, conocidos y desconocidos que aún no creen, ni se han tomado el tiempo de estudiar y conocer todas las investigaciones que hemos hecho durante más de 10 años para demostrar científicamente que la felicidad en el trabajo es muy real y objetiva, y que es el eje principal de la sostenibilidad de las empresas en este nuevo tiempo para crear o transformar la cultura organizacional.

De hecho, otras personas nos han querido copiar el modelo ‘BhiPRO Business Happiness Index Program’ que hemos creado.

¿En el camino del crecimiento profesional qué es lo que más han sacrificado?

Coincidimos en pensar que lo que más hemos sacrificado han sido nuestros propios intereses individuales para tener un objetivo común como empresarios y en la conformación de un hogar y la educación de nuestros hijos inculcando que todo lo que hagan les aporte siempre felicidad en sus vidas.

Durante los primeros años, erróneamente, nos olvidamos de nuestro tiempo personal y en ocasiones el familiar ya que debíamos estar al cien por ciento de mente, cuerpo y espíritu en el negocio, error que hoy en día no cometemos.

Cuéntenos un poco sobre su proyecto ‘Mide la felicidad’

Es una empresa colombiana que nace en el 2014, siendo pioneros en metodologías de medición en bienestar, cultura y felicidad en el trabajo en América Latina, trabajando con las personas y empresas impactando con el mensaje de que la felicidad es el único eje fundamental del éxito y sostenibilidad organizacional.

Trabajamos enfocados en el bienestar, buscando humanizar el trabajo desde el ‘ser’, llevando a que las personas desarrollen todo su potencial profesional en sus labores diarias y que puedan fortalecer su sentido de vida combinado con sus objetivos laborales, garantizando que las empresas sean sostenibles.

“Cómo emprender en pareja sin dejar de hacer el amor”

Diana y Oscar ya tienen lista la edición de su tercer libro: “Cómo emprender en pareja sin dejar de hacer el amor”, un título que, según explican los autores, a partir de un testimonio demuestra que, es posible no solo materializar una audaz idea empresarial, sino acrecentar la fuerza vital que une a los hombres y a las mujeres que se aman.

“El amor y los negocios han sido un binomio frágil y volátil. No siempre los afectos se han conjugado con las ganancias y las utilidades. Muchas empresas familiares han visto crecer exponencialmente el valor de sus acciones mientras los sentimientos menguan y las flechas de cupido malogran los balances contables”, sostiene Rodríguez.

En las páginas de la obra, la pareja de motivadores entrega un entretenido relato sobre el camino que han recorrido para que el dinero y el amor se compensen en una relación en la que el paso de los años hace que la creatividad y el erotismo, la innovación y la comprensión fluyan.

Otros libros publicados

Signos vitales de la felicidad organizacional, Metodología científica BhiPRO: cómo medir la felicidad organizacional, Antítesis de la felicidad, “Sumarium volumen 1 bienestar organizacional, Líderes que inspiran - Edición 2022 y Mujeres inspirando a mujeres, todos disponibles en Amazon.

Perfil profesional

Diana Ospina es investigadora, escritora, reconocida TEDx Speaker 2020 charla: “Monitoreando felicidad laboral”. Creadora de la medición mundial de felicidad organizacional aplicado a 29 países. Especialista en gerencia del servicio, comercial y ventas, certificada en Neurociencias aplicadas, PNL, mentora, coach, Points of You, líder Yoga de la Risa, Lean Change Management. líder de la Organización Mundial de la Familia, OIPD, M10 ODS.

Oscar Rodríguez es investigador, escritor, co creador y CEO de 'Mide la felicidad', speaker internacional. certificado en Lean Change, método Harvard de persuasión y negociación, mentor y conferencista internacional, especialista en finanzas personales, certificado en Neurociencias, Points of You, líder Yoga de la Risa, lean Change Management,lLíder de la Organización Mundial de la Familia, MJD.