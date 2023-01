Pochy Familia celebra sus 35 años en la música

Fanny Santana

Con firmeza y perseverancia ha logrado colocar su figura más allá del director de orquesta. Pochy Familia se ha convertido al paso de los años en un hombre pensante, líder en su sector, comprometido con su clase y la República Dominicana.

Su formación sólida y seriedad así lo demuestra. No sorprende entonces que haya celebrado su 35 aniversario con tanta espectacularidad y apoyo de sus fans.

Conocí al reputado artista personalmente cuando mi querido amigo José Reyes, a la razón director general de la estación Hits 92, y del empresario artístico Johnny Montaño. Gratos recuerdos porque fueron ellos quienes me hicieron ver el fenómeno que estaba produciendo esa particular música y lírica de la Coco Band.

En ese momento yo dirigía la revista ‘Sal y Pimienta’, del diario La Noticia, donde siempre cuestionaba esa expresión musical a la que bauticé como una ‘subcultura’ producto de lo que vivía nuestra sociedad en los años 80.

La Coco Band vino a quedarse

Recuerdo que un día me visitaron a la redacción del periódico y fue cuando conocí a una persona tan distinta a la que veía en la televisión.

Era un joven muy bien formado, con virtudes humanas. Recuerdo que el jefe de redacción y amigo Pablo Jerez, quien hace años está en el cielo, era un hombre muy acucioso me dijo después que yo le comenté la experiencia: ¿Por qué no te animas y lo entrevistas? Acepté ir a verlos a una discoteca muy conocida de la época y allí fue que me di cuenta de cómo su música había penetrado en el gusto popular . En ese momento entendí que era para quedarse.

Perseverancia

Pochy nos enseña la importancia de la perseverancia con este espectáculo, demostró que su esencia musical estaba intacta, la gente lo sigue como el primer día.

Aunque no asistí a esa presentación, por lo que no puedo valorar la producción, pero me cuentan allegados que fue una noche de remembranza al poder estar en escenario a quienes un día un sueño los unió.

El público se puso de pie al ver a Pochy junto Kinito Méndez y Bobby Rafael, los prolongados aplausos hablaron por sí solos. Me imagino las emociones que estos tres amigos sintieron. También tomaron parte de la celebración el maestro Ramón Orlando, Henry García, Chiquito Team Band y Crispín Fernández.

Una valoración positiva

A jugar por lo que he leído en la prensa especializada y comentarios en las redes sociales, la puesta en escena fue muy bien recibida por los asistentes.

El espectáculo fue producido por Edelenia Tactuk mientras que la producción general fue de Mon Lluberes.

En lo particular me alegra desde el corazón los éxitos que sigue obteniendo el ganador de un Soberano, Manuel Alfonso Vázquez Familia para todos Pochy Familia. ¡Felicidades !

