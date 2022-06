Ser feliz, una oportunidad que todos nos merecemos

Mariano Rivera

Mucha gente dice andar buscando la felicidad y por supuesto que no la encuentra, yo mismo, batalle muchos años tratando de encontrarla, inclusive, emigré a otras ciudades lejos de mi lugar de origen y pues no la encontré.

Fue hasta después de muchas investigaciones y mucho trabajo que logré encontrar la fórmula que me hace hoy estar muy feliz.

La felicidad es un momento, un instante podíamos decir, pero son momentos o instantes en nuestra vida que se quedan en el recuerdo para siempre.

Lo maravilloso de esto es que si recordamos esos momentos o esos instantes de felicidad, volvemos a ser feliz cuantas veces lo queramos ser.

Como todo en la vida cuesta trabajo y se tiene que aprender; así también la felicidad se tiene que aprender y se tiene que trabajar duro, el resultado son esos momentos que saben a gloria y como lo mencioné antes, se quedan en nuestra memoria para siempre.

10 reglas de oro para la felicidad

Dormir bien. Para que nuestro hígado pueda hacer su trabajo de regeneración celular y desintoxicar el organismo, es necesario que duermas bien cuando menos 5 horas seguidas, y eso debe suceder entre las 11:00 PM y las 04:00 AM. De esa manera cuando te levantes te sentirás bien, sin pesadumbres ni amarguras.

Levántate temprano. No más tarde de las 6:00 de la mañana. Si madrugas tendrás un gran día que te permitirá aprovechar mejor tú tiempo y los resultados serán mejores. Nadie que desee sentirse bien, puede quedarse todo el día dormido.

Haz ejercicio. No hay nada mejor para tener un buen aspecto físico, mental y emocional, que hacer ejercicio todas las mañanas; inicia tu día con una buena sesión de respiración profunda y continúa con una caminata de por lo menos 30 minutos, esto te hará sentir sensacional. Inténtalo no te rindas.

Desayunar sano. Después de tus ejercicios matinales no hay nada mejor que tomar un rico desayuno compuesto con frutas y fibras. Eliminar los azucares y las grasas de tu dieta, es muy importante; durante el día, no olvides, tomar suficiente agua natural.

Cuida tu personalidad. La vestimenta es muy importante, cuida que tu ropa este planchada y tus zapatos limpios y cómodos, tu cabello bien arreglado; si eres mujer no exageres en el maquillaje; la billetera o el celular en el bolsillo del pantalón distorsionan la figura. Sonríe y Saluda a toda persona que veas. Una personalidad positiva te mantiene con la autoestima al cien.

Haz lo que te guste hacer. Mucha gente no es feliz porque lo que hacen no les gusta; una vieja conseja popular dice «haz lo que te gusta hacer y nunca más volverás a trabajar» pero, además, cuando hagas algo hazlo con pasión y con emoción. Ojo caballeros.

Aprende algo nuevo. La creatividad y la imaginación se desarrollan a través del conocimiento. Si tu mente está ocupada en aprender, crear e imaginarte cosas buenas, nunca tendrá tiempo para la ociosidad y la pereza, que son la madre de toda desgracia en el ser humano.

Da más, sé compartido. Decía la Madre Teresa de Calcuta «El Amor es dar, dar, dar hasta que duela sin esperar recibir nada a cambio» entre más des más bendiciones llegarán a tu vida. Mucha gente no da porque dicen que no tienen y es al revés, no tienen porque no dan. Una caricia, un abrazo, una buena palabra, etc. ¿ves? tienes mucho que dar, no seas egoísta.

Cuida tu economía, ahorra. Una de las grandes reglas de oro para una buena economía es «ahorrar el 10% de todos tus ingresos e invertirlo para hacerlo crecer» muchos quieren ahorrar después de gastar y así no se puede; se debe ahorrar antes de gastar, al recibir tu ingreso aparta el 10% y deposítalo en una cuenta aparte. Ah! y no se lo digas a nadie porque si no, correrán a quitártelo.

Ora, agrade a Dios. La oración cura el alma y te alimenta espiritualmente; dile a Dios lo que quieras, en silencio si tú quieres, Dios te escucha también ahí; a Dios no le importan tus títulos, ni los puestos políticos que poseas, ni tus joyas, ni tu auto; agradécele por lo que tienes y por lo que no tienes también. Cuando comprendas que todo lo que tienes pertenece a Dios inclusive tu vida, entonces serás libre y feliz.

Perfil

Mexicano, con más de 26 años de experiencia en la investigación del comportamiento humano, el autor es conferencista motivacional y escritor. Experto en desarrollo personal y liderazgo.