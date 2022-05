Las personas amarillas existen…

Ana Mercy Otáñez G.

Santo Domingo

Cuando comencé a definirme cómo una mujer amarilla nunca me imaginé que existía un hombre lleno de vivencias con una exacta definición para estas personas. El mundo amarillo es un libro de fácil lectura que relata la vida de Albert Espinosa, que al cumplir sus 13 años: fue diagnosticado con cáncer; a los 14, perdió su pierna izquierda, su pulmón izquierdo fue retirado a los 16, y parte de su hígado fue removido a los 18 años. Creo que sigue vivo con la misión del Señor de que su legado es dejarnos lecciones de vida a través de sus aprendizajes plasmados en libros, conferencias y en el cine. En la vida real puede ser impactante ver estas dos palabras juntas: feliz y cáncer. Lo que vivió este hombre a través del cáncer le llevó cosas esenciales de su cuerpo y quizás un pedazo de vida, pero esto lo hizo consciente de muchas otras cosas que nunca podría haber descubierto con una vida común.

Hay un mundo…

“El mundo amarillo es la forma maravillosa en que se puede apreciar la vida después de todo”. Albert habla de una realidad vista desde el corazón y tiene el color del sol: el mundo amarillo. Son 23 puntos que debes unir con líneas, unir conceptualmente en tu mente, entonces aparecerá una forma de vida, donde los extraños pueden ser tus mejores aliados, donde el miedo pierde su significado, donde la muerte no es lo que les sucede a los demás y la vida es lo más valioso. Aquí encontrarás situaciones vividas y que no sabemos definir. Si crees en los sueños ellos se crearán.

Los amarillos

Son personas especiales en tu vida. Son el intermedio entre los amigos y los amores. No es necesario verlos a menudo o mantener contacto con ellos. Son un reflejo de nosotros, en ellos están parte de nuestras carencias y el conocerlos hace que demos un salto cualitativo en nuestra vida. Amarillo es la palabra que define a esa gente que cambia tu vida poco o mucho y quizás vuelvas o no a ver. Estos no son fruto de la casualidad, su aparición tiene un propósito. Lo fundamental en los amarillos es el cariño, la caricia y el abrazo. Cuando encuentras a un amarillo siente haber encontrado un alma gemela, una persona que te marca, a ellos puedes contarles secretos ocultos, abrirte y te daran fuerza para luchar. Los amarillos pueden durar para siempre o solo algunas horas en nuestra vida. Encuentra o identificas las personas amarillas en tu vida, hay 23 amarillos para cada persona. El mundo amarillo es una lectura para el alma… ¡Con Dios!