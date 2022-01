¡Ay, esos propósitos de Año Nuevo!

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

Aunque muchas personas han recibido el 2022 con un entusiasmo similar a los fuegos artificiales, inevitablemente, los primeros días de Año Nuevo traen consigo algunos momentos de reflexión. Ya lejos del bullicio y los excesos propios de la época festiva es normal que en esta etapa comencemos arrepentirnos por haber pasado 365 días con una lista de propósitos que, por diferentes razones, no llegamos a cumplir. Te miras al espejo y vuelves a prometerte que ahora si harás esas cosas, que honestamente sabes que no vas a consumar. ¡Esa es mi historia!

La lista

Para convencerme de que no soy la única que vive esta experiencia cada año, hice una encuesta familiar y la mayoría de las personas aspira a hacer cambios relacionados con el bienestar físico y emocional. Comer más sano, dejar de fumar, hacer ejercicio, practicar algún deporte, trabajar la espiritualidad, cambiar de trabajo, conocer algún país… son los puntos que más se repiten. Curiosamente, los mismos del año anterior, y, al anterior del anterior.

Honestamente, no me sorprende, me pasa lo mismo. A medida que empiezo a recoger las luces del arbolito y a guardar el colorido navideño, suelo ir dejando que el ímpetu se desvanezca. Entonces, esa perezosa interna despierta y vuelve a dominar la rutina.

Uno a la vez

Este 2022 he tomado mis propósitos en serio, y a sabiendas de que será un gran reto, con la ayuda de una coach he podido detectar las causas que me limitan y las comparto con el interés de que les puedan servir.

Sin duda el mayor error ha sido asumir muchas cosas a la vez. Para romper con viejos hábitos se necesita de mucha fuerza de voluntad, la solución es concentrar esa fuerza en un mismo objetivo, perseguir varias metas en conjunto nos lleva al agotamiento físico y emocional.

Divertido y sin rendirse

Si sabes lo que quieres el camino parece claro, pero existe una gran diferencia entre tener que hacerlo y querer hacerlo. Aprendí a priorizar las metas, el trayecto no tiene que ser razonable, lo importante es que el resultado sea positivo. Así que incluiré una dosis de diversión, decisión que quienes me conocen de cerca saben que me costará cumplir. Una vez que el propósito ya está asumido, ayuda, por ejemplo, contarles a algunos amigos y familiares, así se fortalece el compromiso a cumplir la meta.

Somos distintos

Cada quien tiene su propio plan. Tampoco es obligatorio empezar el 2022 con una larga lista de cosas por hacer, es válido solo dejar que la vida fluya, sin expectativas y centrarnos en planear solo lo que haremos el día siguiente. No pasa nada, viva cada día y sea feliz a su manera... asunto resuelto.

¡Hasta el lunes!