Los 5 looks más acertados de la alfombra roja de Premios Soberano

Laura Villamán

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Para esta selección fueron tomados en cuenta varios aspectos, siendo la elegancia el eje central de la elección.

Morfología, el tipo de cuerpo de quien lleva el vestido; estilo personal, y la armonía entre los elementos de diseño, complementos, maquillaje y peinado, y el respeto a la etiqueta de Premios Soberano.

Por ética profesional los looks que trabajé no fueron evaluados para este listado.

Nashla Bogaert. Creación de Jusef Sánchez, un diseño de color blanco, delicado y lleno de gracia. Silueta de entalle correcto, con cuello asimétrico en continuidad de una imponente capa. Joyería en su punto. Enfoque en la mano contraria a la capa creando la correcta simetría visual. El estilismo a cargo de Lía Pellerano.

Clarissa Molina. ¡Espectacular! Diseño de Giannina Azar de silueta dramática con enfoque en la esbelta figura de Clarissa. La selección del peinado, maquillaje así como la joyería un total acierto en donde que cada elemento jugó su papel sin competir entre sí.

Caroline Aquino. Su figura espectacular se lució en este diseño de Giannina Azar en alto contraste de blanco y negro, colores protagonistas de la alfombra. El impresionante diseño de la mariposa en vertical ceñida a su cintura, conectando en diagonal con la abertura en falda, fue el toque seductor sin perder la elegancia. Detalles sutiles en diamantes en su cuello y labios rojos para un gran acierto bajo el estilismo de Enyer Díaz.

Nahiony Reyes. Vestida de Jusef Sánchez en color negro con enfoque en sus hombros aportando un poco de drama y sofisticación. Elegante y glamurosa. ¡Excelente decisión!

Adriana Torrón. En un diseño de Bride to Be y estilismo de Enyer Díaz. Jovialidad y belleza proyectada en este look. Rosado vibrante en sintonía perfecta entre los detalles en brillantes de su vestido, su calzado y accesorios. Un total sí en donde se cuidó cada detalle. Adriana fue una muestra de que el talento joven tiene mucho futuro.