Un recuerdo de Facebook y miles de razones para agradecer

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

Aunque algunos piensan que la red social de Facebook ya está ‘fuera de moda’, hay aplicaciones de la plataforma que me encantan. Una de ellas es la función ‘Memories’, que recuerda momentos compartidos en años anteriores.

Leí que función ha sido tan bien pensada, que la red intenta mostrar solo las publicaciones que han generado un impacto positivo en el ánimo de las personas.

Bonito momento

Es así como llegó a mi perfil el recuerdo del 3 de junio del 2015, la fecha en que se hizo público mi nombramiento como editora de las paginas Sociales de Listín Diario, responsabilidades que recibí compartidas con las funciones de encargada de Relaciones Públicas.

Es casi increíble que hayan pasado seis años de aquel momento. Es tanto lo que he aprendido que me atrevería a escribir un libro. A pesar de haber tenido mucho tiempo siendo parte del ‘periódico de los dominicanos’, y de sentirme preparada para ocupar la posición, debo confesar que significó un gran reto. No solo por mi personalidad, también por las exigencias que requería el puesto.

Han pasado seis años y aquí estamos, con una maleta cargada de conocimiento, de agradecimiento, de deseos de seguir haciendo más. En cada edición he puesto algo de mí con cuidado y pasión, porque cada página es única y es la más importante.

Un excelente equipo

Es buen momento para reconocer el apoyo de las personas que han hecho posible el resultado de este tiempo. Diseñadores, fotógrafos, periodistas, choferes y otros editores, que con el tiempo se van convirtiendo en amigos. Trabajar conmigo no es tan fácil, debo reconocerlo, suelo ser intensa y exigente – Ivelisse, Maritza y Lidia pueden dar testimonio -, por lo que estaré siempre agradecida de su respeto, cariñoy empatía.

De Cerca

El lunes 8 de junio del 2015, con el título ‘Viviendo en gratitud’, se publicó la primera entrega de esta columna que tantas historias ha recopilado.

“Hoy, recibo bendecida este nuevo reto profesional, y es oportuno el momento para agradecer. Gracias a la administración, en la persona de la Sra. Gema Hidalgo, por la confianza depositada en mí; a Rosanna Rivera, directora de Revistas y Comunicaciones, por el apoyo incondicional y constante, y al director de este medio, Miguel Franjul, por la valiosa oportunidad de crecimiento que pone en mis manos”, se lee en uno de los párrafos del escrito. Con un corazón emocionado quiero reiterar este fragmento.

Hace varios años tomé sabia la decisión de hacer una pausa cada día para dar gracias a Dios por todo lo que recibo, incluso, durante los momentos difíciles. Meister Ekhart, un místico alemán del siglo XIII, dijo una vez: “Si la única oración que dices en toda tu vida es ‘gracias’, será suficiente”. Gracias también a mi apreciada comunidad de lectores, con Dios seguimos adelante.

¡Hasta el lunes!