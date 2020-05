El mejor obsequio para el Día de las Madres

Celeste Pérez

Santo Domingo, RD

Este año la celebración del Día de las Madres será diferente. Atrás quedó el festejo con el tradicional almuerzo familiar. Es probable que las flores no adornen la mesa, que los nietos no corran por los pasillos de la casa, o que la abuela no ponga en el horno un bizcocho. La fecha, con un alto impacto en el comercio y una de las más apreciables a nivel social, tendrá un tono diferente provocado por la pandemia que obliga a las mujeres, además de trabajar desde casa, a cocinar, limpiar y ocuparse de las tareas de los niños. Sé de muchas madres de pequeños que han tenido que ingeniárselas para ser tutoras, psicólogas y comediantes, todo con la firme esperanza de que este tiempo de encierro no lacere a su prole.

¿Qué regalo quieres?

Motivada con el cambio, conversé con varios grupos de amigas de diferentes edades, intereses y profesiones, para saber en medio de este contexto cuál sería el regalo perfecto para el Día de las Madres. Las respuestas, todas diversas y basadas en experiencias y necesidades particulares, no hicieron referencia a objetos materiales. Muchas indicaron que serían felices sencillamente si ese día su familia valorara el esfuerzo que implica el trabajo doméstico, y han apuntado como el obsequio soñado un día de descanso total. Otras respuestas fueron más idealistas, como despertar en un país con más consciencia social, seguridad ciudadana y salud; algunas espirituales, como una biblia para fortalecer la fe. Algo dulce hecho en casa, respondieron varias. Pero la gran mayoría coincidió en describir como su regalo ideal un abrazo de sus hijos. ¡Y que buena noticia!, esta pandemia ha dejado claro en los corazones que la esencia de la felicidad no está fuera, está en casa, junto a los que nos aman. Sin proponérselo, el coronavirus nos ha enseñado el valor de un encuentro familiar.

Festejo virtual

La crisis de salud nos ha hecho sacrificar muchos momentos importantes, pero no podrá opacar el día marcado en el calendario para reconocer el amor incondicional de una madre. Enhorabuena, el mundo virtual ha traído una nueva forma de festejo y las madres podrán besar, abrazar y acurrucar a sus hijos sin importar la distancia. El regazo de mamá es el lugar más seguro para los bebés y el mejor confesionario para los adultos. Es tiempo de planificar ese encuentro familiar para decirle a mamá lo mucho que la amas aunque sea de forma virtual, si algo quedará de esta crisis es le lección de vivir el presente, ya tendremos tiempo para llevarle dulces y flores. ¡Hasta el lunes!