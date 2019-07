¿Qué hay este fin de semana?

YCELL SUERO

Santo Domingo

Si eres de los que se quedan en casa por no saber qué hacer en el “weekend”, aquí encontrarás actividades para que estos días no pasen inadvertidos y no te quedes aburrido.

Zona Colonial

Te encontrarás con diferentes actividades entre ellas, el Colonial Road, una manera diferente de recorrer esta área turística del país. Los Servicios de Colonial Road incluyen: Renta de patines, bicicletas, y Scooter (gasolina incluida), a un módico precio y es una actividad para toda la familia.

Conciertos.

Si eres 'wasonista' de corazón, esta es tu oportunidad para disfrutar del “cantautor del pueblo”, Wason Brazoban se estará presentando este viernes 12 de Julio en The Alley Downtown Center, con su propuesta , Íntimamente Wason "Solo VIP".

Teatro

Los amantes del teatro ya pueden ir organizando su tiempo, este fin de semana en el Teatro Nacional se presenta la obra ¿Quién irá a la cárcel? También puedes optar por la presentación de Daniel Habif, con su espacio de inspiración, Los Inquebrantables.

Loa Monstros, es otra obra que se presenta en Bellas Artes. Si quieres apostar por por obras de calidad, ¡Ese Cuento no es Así!, es una puesta en escena que puedes disfrutar este fin de semana en el teatro de BlueMall, que no te puedes perder.

No tienes escusas para no disfrutar de un buen ambiente los fines de semana.

¡Hasta el próximo weekend!