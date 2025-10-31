Museo del Louvre contará con nuevos dispositivos anti robo antes de fin de año

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, ha reconocido la necesidad de aplicar "medidas de urgencia" para proteger los bienes exhibidos en el Museo del Louvre y ha anunciado que este enclave contará "antes de fin de año" con nuevos "dispositivos anti intrusión y anti robo", con el objetivo de evitar incidentes como el que se produjo el pasado 19 de octubre.

Dati ha explicado en una entrevista a TF1 que la investigación administrativa desarrollada en estas últimas semanas ha evidenciado "una subestimación crónica y sistémica de los riesgos", aludiendo a unas carencias que se remontarían 20 años atrás.

"No se puede continuar así", ha sentenciado la ministra, que siempre ha defendido que los actuales sistemas funcionaron, aunque no pudieron evitar la sustracción de ocho piezas de joyería.

Además, el Gobierno quiere que los agentes responsables de la vigilancia del museo reciban de manera "obligatoria y sistemática" formación en temas de seguridad, así como una reorganización a nivel interno para que haya una dirección específica encargada de estos temas al más alto nivel.

Las fuerzas de seguridad han detenido por ahora a siete personas por su presunta vinculación con el robo, aunque no han localizado las joyas desaparecidas, que la dirección del Louvre ha valorado en 88 millones de euros.