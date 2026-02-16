Panamá aclara que no le pertenece el barco petrolero 'Verónica III' interceptado por EE.UU.

El petrolero Verónica III, interceptado por fuerzas estadounidenses en el océano Indico, no pertenece al registro de buques de Panamá, informó la Autoridad Marítima del país centroamericano.

“La nave Verónica III (IMO 9326055) no pertenece al registro de buques panameño. La nave fue cancelada de oficio desde el 11 de diciembre de 2024”, indicó el organismo en un mensaje en X.

El petrolero, que había sido vinculado a Panamá, fue capturada luego de que intentara burlar el bloqueo en el Caribe ordenado por el presidente Donald Trump contra buques sancionados que entren o salgan de Venezuela, indicó el Pentágono en X.

“Lo seguimos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos”, apuntó el Pentágono.

En diciembre, Trump ordenó un “bloqueo” de los buques petroleros sancionados que se dirigían hacia y desde Venezuela. Al menos nueve barcos fueron incautados desde entonces, precisó la agencia AFP.

El Verónica III zarpó de Venezuela el 3 de enero, el mismo día en que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro tras invadir territorio del país sudamericano, agregó la agencia de noticias.