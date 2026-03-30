Trump dice que no tiene problema con que Rusia lleve petróleo a Cuba a pesar del bloqueo de EEUU

El presidente Donald Trump dijo el domingo por la noche que no tiene "ningún problema" con que un petrolero ruso frente a las costas de Cuba entregue ayuda a la isla, que ha sido puesta de rodillas por un bloqueo petrolero estadounidense.

“Tenemos un buque cisterna ahí fuera. No nos importa que alguien se lleve un cargamento porque lo necesitan… tienen que sobrevivir”, dijo Trump a los periodistas mientras volaba de regreso a Washington.

Cuando se le preguntó si era cierto un informe del New York Times que afirmaba que se permitiría al petrolero llegar a Cuba, Trump dijo: "Les dije que si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema, sea Rusia o no".

El lunes, el Ministerio de Transportes de Rusia informó que el petrolero Anatoly Kolodkin llegó al puerto cubano de Matanzas con "suministros humanitarios" de aproximadamente 730.000 barriles de petróleo.

El buque está sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido tras la guerra en Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el lunes que Rusia ya había conversado con Estados Unidos sobre su envío de petróleo a Cuba. "Rusia considera que es su deber no permanecer al margen, sino brindar la asistencia necesaria a nuestros amigos cubanos", dijo a los periodistas.

Trump, cuyo gobierno ha atacado a su adversario caribeño con más agresividad que ningún otro gobierno estadounidense en la historia reciente, ha aislado a Cuba de envíos clave de petróleo en un intento por forzar un cambio de régimen . El bloqueo ha tenido efectos devastadores en la población civil a la que Trump y el secretario de Estado Marco Rubio dicen querer ayudar, dejando a muchos en una situación desesperada.

Los apagones generalizados en toda la isla han conmocionado a los cubanos, que ya lidiaban con años de crisis, y la falta de gasolina y recursos básicos ha paralizado los hospitales y reducido drásticamente el transporte público.

Según los expertos, el envío previsto podría producir unos 180.000 barriles de diésel, suficiente para cubrir la demanda diaria de Cuba durante nueve o diez días.

Cuba ha sido durante décadas el centro de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y Rusia. El domingo, Trump desestimó la idea de que permitir que el barco llegara a Cuba beneficiaría al presidente ruso Vladimir Putin.

“Eso no le beneficia. Pierde un cargamento de petróleo, eso es todo. Si quiere hacerlo, y si otros países quieren hacerlo, no me preocupa demasiado”, dijo Trump. “No va a tener ningún impacto. Cuba está acabada. Tienen un régimen nefasto. Tienen un liderazgo muy corrupto y, consigan o no un cargamento de petróleo, da igual”.

Añadió: “Prefiero dejarlo entrar, ya sea Rusia o cualquier otro país, porque la gente necesita calefacción, aire acondicionado y todo lo demás”.