ICE detuvo a niño de 5 años en Minnesota y lo usó como carnada, según funcionaria escolar

Un niño de 5 años que volvía de la escuela en Minnesota fue trasladado por agentes federales junto con su padre a un centro de detención en Texas, dijeron autoridades escolares y el abogado de la familia, convirtiéndolo en el cuarto estudiante de su suburbio de Minneapolis en ser detenido por agentes de inmigración en las últimas semanas.

El martes por la tarde, varios agentes federales sacaron al pequeño, de nombre Liam Conejo Ramos, de un auto en marcha mientras estaba en el camino de entrada de su casa, indicó el miércoles en una conferencia de prensa la superintendente de Escuelas Públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik.

Los agentes luego le dijeron que llamara a la puerta de su casa para ver si había otras personas adentro, “usando esencialmente a un niño de 5 años como carnada”, afirmó.

Stenvik dijo que la familia tiene un proceso de asilo activo y no ha recibido una orden de salir del país.

“¿Por qué detener a un niño de 5 años?” preguntó. “No pueden decirme que este niño va a ser clasificado como un criminal violento”.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que “el ICE no tenía como objetivo a un niño”.

Afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevaba a cabo una operación para arrestar al padre del niño, Adrian Alexander Conejo Arias, quien, según McLaughlin, es originario de Ecuador y está en Estados Unidos ilegalmente. El hombre huyó a pie, “abandonando a su hijo”, afirmó.

“Por la seguridad del niño, uno de nuestros agentes del ICE permaneció con el niño mientras los otros agentes aprehendían a Conejo Arias”, según McLaughlin, y agregó que a los padres se les da la opción de ser expulsados con sus hijos o de que estos sean colocados con una persona de su elección.

Stenvik dijo que otro adulto que vive en la casa estaba afuera cuando el padre y el hijo fueron detenidos, pero los agentes no dejaron a Liam con esa persona. Hasta el jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no había respondido a un correo electrónico en el que se le pregunta si Conejo Arias había solicitado mantener a su hijo con él.

Liam y su padre estaban detenidos en una celda familiar en Texas, dijo Marc Prokosch, el abogado de la familia, durante la conferencia de prensa.

“Cada paso de su proceso de inmigración ha consistido en hacer lo que se les ha pedido”, señaló Prokosch sobre la solicitud de asilo de la familia. “Así que esto es solo crueldad.”

Durante una visita a Minneapolis el jueves, el vicepresidente JD Vance dijo que escuchó la “terrible historia” sobre Liam, pero que luego se enteró de que el niño sólo fue detenido, no arrestado.

“Bueno, ¿qué se supone que deben hacer? ¿Se supone que deben dejar que un niño de 5 años muera de frío? ¿No se supone que deben arrestar a un extranjero ilegal en los Estados Unidos de América?”, comentó Vance.

Minnesota se ha convertido en un foco importante de las redadas de inmigración emprendidas por agencias encabezadas por el DHS. Greg Bovino, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que ha sido la cara de las operaciones en Minneapolis y otras ciudades, dijo que 3.000 “de algunos de los delincuentes más peligrosos” han sido arrestados en Minnesota en las últimas seis semanas.

Julia Decker, directora de políticas del Centro de Leyes de Inmigrantes de Minnesota, dijo que los activistas no tienen forma de saber si las cifras de arrestos del gobierno y las descripciones de las personas bajo custodia son precisas.

Liam es el cuarto estudiante de las Escuelas Públicas de Columbia Heights en ser detenido por el ICE en las últimas semanas, señaló Stenvik. Un estudiante de 17 años fue capturado el martes mientras iba a la escuela, y también han sido detenidos un niño de 10 años y otro de 17, afirmó.

El distrito está compuesto por cinco escuelas y alrededor de 3.400 estudiantes desde preescolar hasta el 12do grado, se indica en su sitio web. La mayoría de los estudiantes provienen de familias inmigrantes, según Stenvik.

Afirmó que han notado una disminución en la asistencia en las últimas dos semanas, incluyendo un día en el que aproximadamente un tercio de sus estudiantes no asistieron a la escuela.

Ella Sullivan, la maestra de Liam, lo describió como “amable y cariñoso.”

“Sus compañeros lo extrañan”, dijo. “Y lo único que quiero es que esté seguro y de regreso aquí.”