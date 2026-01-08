Agente ICE que mató a mujer en Mineápolis fue arrastrado por un coche en redada anterior

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a una mujer estadounidense en Mineápolis, en el estado de Minnesota, durante una protesta el pasado miércoles, fue arrastrado unos 100 metros por un coche a la fuga en una redada anterior, recogen medios locales.

El agente federal, identificado por un medio local como Jonathan Ross, necesitó 20 puntos de sutura tras el suceso por una herida en el antebrazo.

El conductor que se fugó fue condenado por agresión el mes pasado, informa The New York Times, que agrega que Ross reside en Mineápolis y que es un veterano con diez años de experiencia en los equipos de respuesta especial de las operaciones del ICE.

Mientras, el Minnesota Star Tribune explica, de acuerdo con una persona cercana al caso y con documentos judiciales, que el suceso ocurrió el pasado mes de junio, cuando Ross participaba en la detención de Roberto Carlos Muñoz-Guatemala, un ciudadano mexicano, que había sido condenado y detenido previamente.

El mexicano, asegura el medio, ignoró las órdenes de los agentes, entre ellas la de bajar la ventanilla, lo que hizo que el agente federal rompiera su ventanilla trasera y metiera la mano para desbloquear la puerta, lo que provocó que fuera arrastrado por el vehículo.

Este historial, podría, en parte, reforzar el argumento defendido por la Administración de Donald Trump, que asegura que disparó hasta acabar con la vida de Renee Good, la mujer de 37 años fallecida esta semana, porque ella dirigió su coche contra él.

"¿No creen que quizás esté un poco sensible ante la idea de que alguien lo embista con un automóvil?", aseguró el vicepresidente, JD Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Todos los miembros del Gobierno de EE.UU. han respaldado a los agentes del ICE y han llegado a acusar a la víctima de "terrorismo interno".

Sin embargo, pese a que la investigación sobre el accidente aún está en curso, este no es el relato por el que apuestan los miles de ciudadanos que protestaron por su muerte, ni todos los dirigentes políticos que denuncian que los disparos de Ross supusieron un abuso de poder.

Good falleció este miércoles durante una protesta por la presencia del ICE en la ciudad.

La mujer, que bloqueó con su coche el paso de los agentes, estaba maniobrando su vehículo en medio de la redada cuando los agentes se le acercaron para intentar detenerla y Ross, que se encontraba delante, le disparó acabando con su vida.

El gobierno de Estados Unidos ha enviado desde principios del pasado diciembre unos 2,000 agentes federales a Mineápolis.

La ciudad más poblada del estado de Minnesota ya fue protagonista en 2020 del asesinato de George Floyd, a una milla de donde ocurrió el de Good, a manos de un policía, que desató una oleada de protestas antirracistas en todo el país.

Desde su creación, el ICE ha acumulado numerosas críticas y denuncias por discriminación y racismo que se han disparado desde el inicio del segundo mandato de Trump, que lo ha convertido en la herramienta fundamental de su política de deportaciones masivas.